الكندري: إصدار قرار ندب لكل من مضى على نجاحه في الوظائف الإشرافية خمس سنوات

العجمي: طالبنا بأن تمارس الوزارة دورها في استثناء الهيئة التعليمية من البصمة أشاد رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي بالتفهم الكبير الذي أبدته وكيلة وزارة التربية المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري خلال اللقاء الذي جمعها بوفد مجلس إدارة الجمعية والذي ضم إلى جانبه أمين السر عماد السنان وأمين الصندوق نايف العازمي وأعضاء مجلس الإدارة علي الكندري ووليد الشمري وخيال الإبراهيم بحضور مدير إدارة التنسيق بالإنابة سلطان المشعل، مشيرا الى أن اللقاء كان إيجابيا، وجاء بهدف تعزيز مجال التعاون والتنسيق في شأن استعدادات الوزارة وجاهزيتها للعام الدراسي الجديد، وفي ظل المؤشرات التفاؤلية في معالجة بعض القضايا العالقة، وأبرزها عملية الترقي للوظائف الاشرافية والقيادية، عقب الإنجاز الكبير الذي حققته الجمعية بدعم من أعضاء مجلس الأمة، ووزير التربية د. محمد الفارس في إقرار التعديلات على بعض أحكام القانون 28/2011 الخاص بكادر المعلمين وصدور القانون رقم 86 لسنة 2017 بإقرار هذه التعديلات.

وذكر العجمي أن جملة من المستجدات والقضايا، تم استعراضها ومناقشتها في اللقاء، فيما تم التأكيد من قبل وفد مجلس إدارة الجمعية على أهمية تفعيل المقترحات التي سبق للجمعية أن رفعتها للوزارة والخاصة بتحريك عجلة الترقي للوظائف الإشرافية إلى جانب التأكيد على أهمية جاهزية إدارة التنسيق للعام الدراسي القادم ووضع خطة لإصدار قرارات النقل والندب للوظائف الإشرافية بشكل مناسب وواضح، في الوقت الذي أكدت فيه الوكيلة الكندري حرصها على الأخذ بالمقترحات التي تقدمت بها الجمعية في هذا الشأن، وان ادارة التنسيق ستقوم بإصدار قرار ندب لكل من مضى على نجاحه في الوظائف الإشرافية خمس سنوات وأكثر وما زال على سلم الانتظار.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تفعيل المقترح الخاص بتعيين رئيسي قسم في المدارس ذات الكثافة التي يصل عدد الصفوف فيها إلى 27 صفا وأكثر أو يصل عدد طلابها إلى 700 طالب وأكثر مع بداية العام الدراسي القادم، فيما طالب وفد الجمعية بإلغاء حصة التنمية، لعدم جدواها، وبسبب كثرة السلبيات التي طرأت خلال تطبيقها العام الماضي، وهي التي تم إقرارها دون استشارة الجمعية التي سبق لها أن تقدمت بمذكرة متكاملة وشاملة لوزير التربية د.الفارس عن أبرز سلبياتها من خلال ما تم رصده من أهل الميدان التربوي.

وحول قرار مجلس الخدمة المدنية في إلغاء حالات الإعفاء من البصمة للموظفين بمن فيهم شاغلو الوظائف الإشرافية والتعليمية في المدارس والتواجيه الفنية، أشار العجمي إلى أن وفد الجمعية أكد رفضه لهذا القرار، وضرورة أن تمارس الوزارة دورها في معالجته مع مجلس الخدمة المدنية، والتأكيد على أن لأعضاء الهيئة التعليمية الخصوصية في نظام الدوام، وإنه وعلى هذا الأساس تم استثناء العاملين في الوظائف التعليمية في المدارس والتواجيه الفنية من قرار تطبيق البصمة منذ سنوات عديدة، مراعاة لطبيعة عملهم التي تختلف عن طبيعة عمل موظفي الوزارات، هذا إذا ما وضع في الاعتبار أن الهيئات التعليمية وخاصة الوظائف الإشرافية مؤتمنة على الأبناء ومسؤولة على آلية تنفيذ الخطط التعليمية، وإن من المفترض تعزيز الثقة فيها لا التشكيك فيها.

واضاف أن وفد الجمعية طالب بتعديل توقيت الدوام المدرسي للمرحلة الابتدائية، والذي سبق للجمعية أن تقدمت به بحيث ينتهي دوام المرحلة الابتدائية الساعة ١٢:٥٠ كما طالب بإيقاف تدريس مادة اللغة الفرنسية في المرحلة المتوسطة والتي تم تطبيقها بشكل مفاجئ وغير مدروس. الصور