آلاء خليفة

اجتمع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة مع الملحق الثقافي في لوس انجيليس لمناقشة آخر المشاكل والقضايا التي تعرقل مسيرة الطالب. وقد أثنى نائب رئيس الاتحاد الوطني سعود الشمري على جهود الملاحق الثقافية في تعاونها مع الاتحاد الوطني والطلبة في استقبالهم واستماعهم لمشاكلهم وقضاياهم.

وأكد الشمري على ضرورة زيادة المعاشات كما عودتنا الحكومة ـ كل أربع سنوات ـ حيث هناك تضخم في الأسعار والإيجارات في بعض المناطق التي يسكنها بعض الطلبة والطالبات مما قد يحملهم ما لا طاقة لهم به، لافتا الى أن الـ٢٦٠٠ دولار قد لا تكفيهم لقضاء حوائجهم نظرا لغلاء المعيشة.

وأضاف أنه تمت مناقشة آلية حظر الجامعات والمعاهد التي طال عليها «البلوك» منذ العام الماضي علما بأن أعداد الطلبة فيها لا يتجاوز الحد الأقصى. كما طالب الاتحاد خلال اللقاء بضرورة إعادة النظر في قرارات حظر بعض الجامعات المرموقة والتي تتسع للعديد من الطلبة كجامعة ولاية أريزونا وغيرها.