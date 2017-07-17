ثامر السليم

تفاعلا مع ما نشرته «الأنباء» حول رسوب جماعي لطلبتنا في جامعة بنها المصرية بعد حرمانهم من «الرأفة» أرسلت الملحق الثقافية في المكتب الثقافي بالقاهرة د. مريم المذكور خطابا إلى جامعة بنها تستفسر فيه عن سبب الانخفاض المفاجئ للطلبة الكويتيين الدارسين في كلية التربية.

واستفسرت المذكور في خطابها الى رئيس جامعة بنها عن السبب الحقيقي وراء تدني نسب النجاح بين الطلاب الكويتيين بكلية التربية في جامعة بنها كون معظم هؤلاء الطلاب حاصلين على نسبة 90% وهم مبتعثون للحصول على درجة الماجستير، لافتة إلى ان بعثتهم ترتبط بمواعيد محددة للقيد والدراسة وتكرار رسوبهم يعرضهم للضرر المادي والأدبي من قبل جهة ابتعاثهم.

وأشارت المذكور إلى ان غالبية هؤلاء الطلاب تم حرمانهم من درجات اعمال السنة من قبل أعضاء هيئة التدريس مما اثر سلبا على نتائجهم، مؤكدة ان رسوب الطلبة سيؤثر سلبا على التحاق الطلاب الجدد بجامعتكم وذلك لعزوف الطلاب عن الدراسة بالجامعة او تأخر التحاق طلاب آخرين نظرا لعدم انخفاض الاعداد لعدم تخرج الطلاب المقيدين حاليا.

وطالبت ملحقتنا الثقافية في القاهرة جامعة بنها بإعادة النظر في نتائج هؤلاء الطلبة دعما للتواصل بين المكتب والجامعة، داعية الى تقدير ظروف الطلاب وان ينالوا موافقتكم الكريمة.

يذكر ان «الأنباء» نشرت في وقت سابق شكوى عدد من طلبة الكويت الدارسين في جامعة بنها المصرية من قيام إدارة الجامعة بحرمانهم من درجات الرأفة المسموح بها ما أدى إلى رسوب عدد كبير من الطلبة رغم ان تقديرهم جيد في الاختبارات، إلا أنهم فوجئوا بحالات الرسوب الجماعي، فضلا عن تجاهل إدارة الجامعة شكواهم ما دفعهم إلى التوجه إلى المكتب الثقافي للدفاع عن حقوقهم المسلوبة واسترجاعها.