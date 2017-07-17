استضافت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) أحدث سلسلة من برنامج «إنجاز» في الحرم الجامعي والذي انطلق أمس الأحد ويستمر حتى الخميس 27 الجاري، وجاء تحت عنوان «نقطة الانطلاق: تعزيز فرص عملك».

وأشرف عضو جمعية إنجاز عبدالوهاب الزنكوي على البرنامج الذي كان متاحا أمام جميع طلبة الجامعة المشاركين في برنامج التدريب «إنجاز».

ويركز البرنامج على تزويد الطلبة بكل ما يلزم من مواد غنية أكاديميا وجاذبة، بحيث تتبلور لديهم رؤى وأفكار جديدة حول الاستعداد الأمثل لدخول بيئة العمل.

تضمن البرنامج ثلاث دورات قدمها خبراء متخصصون في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، الأولى كانت بعنوان «كتابة سيرتك الذاتية»، فيما حملت الدورة الثانية عنوان «إجراء المقابلة»، والثالثة «التدريب». واكتسب الطلبة من هذه الدورات معلومات قيمة عن كتابة السير الذاتية، ونصائح عن كيفية إجراء مقابلة عمل، والتعرف على الطرق الواجب اتباعها لتأدية مهام العمل أثناء فترات التدريب.

وقالت نائب مدير تطوير الأعمال والتعاون المؤسسي م.ناهد العبيد «بالنسبة لنا كجامعة، يقع على عاتقنا دور خارج نطاق الصفوف الدراسية.

ومن خلال تأسيس هذه النوعية من البرامج، نأمل إعداد طلبتنا لدخول سوق العمل والمراحل التالية فيه، وتجهيزهم بما يلزم للدور الهام الذي سيؤدونه في سبيل تنمية بلدهم. إلى جانب هذا، سيزود هذا البرنامج طلبتنا بالمهارات الحياتية المهمة والعملية التي من شأنها أن تكون مفيدة لسنوات عديدة بعد التخرج».

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم دمج برنامج «إنجاز» في برنامج تدريبي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا ليصبح جزءا منه.

الجدير بالذكر أن «إنجاز» هي جمعية غير ربحية مهمتها إلهام وإعداد الشباب للنجاح في عالم دائم التغير، وتعقد الجمعية بشكل منتظم حواراتها، وحلقاتها الدراسية وبرامجها في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن كونها تعمل مع منظمات أخرى للتشجيع على التغيير وتحفيز الشباب ليكونوا قوة إيجابية داخل مجتمعاتهم.