يقيم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة لقاءه التنويري السنوي للطلبة المستجدين اليوم الاثنين في أرض المعارض بقاعة 8 بحضور وزير التربية ووزير التعليم التعليم العالي د.محمد الفارس وسفير الولايات المتحدة الأميركية لورانس سيلفرمان ووكيل وزارة التعليم العالي والعديد من الجهات المسؤولة.

وشدد عضو الاتحاد أحمد الختلان العنزي على ضرورة حضور الطلبة المستجدين للاستفادة من فعاليات اللقاء وضيوفه لتهيئتهم لرحلة الدراسة في الولايات المتحدة.

وأضاف العنزي أن اللقاء سيكون الأول من نوعه حيث سيستضيف موظفين من المعاهد الأميركية الذين سيشاركون في اللقاء للإجابة عن استفسارات الطلبة والطالبات، علما بأن اللقاء سيشمل «بوثات» لجميع مناطق الولايات المتحدة ليقابل الطلبة المستجدين ممثلي مناطقهم للتعرف عليهم ولتنويرهم في كل ما يهمهم، وأيضا ولأول مرة سيتم توزيع خطوط هواتف «أميركية» على الطلبة والطالبات ليكونوا بكامل استعداداتهم للسفر وسيتم السحب على 10 تذاكر سفر بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية.