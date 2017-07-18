عبدالعزيز الفضلي

تبدأ إدارة التوريدات والمخازن بوزارة التربية اليوم الثلاثاء بتوزيع الكتب الدراسية الجديدة للعام الدراسي المقبل على المدارس لمختلف المراحل التعليمية.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» انه سيتم التوزيع بالتنسيق مع ضباط الاتصال في المناطق التعليمية، مشيرة إلى أن الكتب سيتم إيداعها في مخازن المدارس.

وأضافت ان الكتب التي سيتم توزيعها الجاهزة منها والتي تم تسلمها من المطبعة، لافتة إلى أن هناك عددا آخر تحت الطباعة بعد أن أبرمت الوزارة عقودا مع المطبعة الأسبوع الماضي والذي من المتوقع أن تكون جاهزة للتوزيع على المدارس الأسبوع المقبل.

من جانب آخر، أكد مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية وليد العومي أن المنطقة مستعدة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2017 / 2018، مشيرا إلى الاستعداد لإصدار قرارات النقل الداخلي والخارجي للهيئة التعليمية لخلق التوازن المطلوب بين مدارس الأحمدي والمناطق التعليمية وفق القرارات الصادرة من قطاع التعليم العام بوزارة التربية.

وقال العومي في تصريح صحافي إلى إنه سيتم افتتاح مدرستين في منطقة صباح الأحمد السكنية، مدرسة ابتدائية للبنين ذات معلمات ومدرسة متوسطة للبنين، وجار العمل على تنفيذ خطط الصيانة لكل المدارس خلال فترة الصيف الحالية، تتضمن صيانة التكييف ومشارب المياه حتى تكون على أهبة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد.



وشدد على أن منطقة الأحمدي التعليمية حريصة على تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة كمشروع المدارس الصديقة للبيئة، كما أنها تنتهج أسلوب فرق العمل التطوعية في المدارس، حيث تشجع الإدارات المدرسية على إشراك الطلاب والطالبات في القيام ببعض الأعمال التطوعية داخل المدارس، ما ينعكس بشكل إيجابي على استثمار طاقات أبنائنا وبناتنا في خدمة العملية التربوية وزرع القيم الإيجابية في الحفاظ على الممتلكات العامة أو بزرع القيم الإيجابية بشكل عام من خلال إدارة الأنشطة التربوية.