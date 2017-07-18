قال مدير إدارة مدارس التربية الخاصة عبدالله العجمي: إن قطاع التنمية التربوية والأنشطة شهد نقلة نوعية في تنويع الأنشطة على مدار الـعام لإيمانها بمدى أهميـتـهـا تـماشيا مع توجيهات صاحب السـمو الأمير الشيخ صـباح الأحمـد في استثمار طـاقات الـشباب بما يعود عليهم بالنفـع التربوي والمعنوي والجـسـدي.

وأشاد العجمي في تصريح صحافي بعد قيامه بجولة في الأندية المسائية لذوي الإعاقة بجهود الوكيل الـمسـاعد فيصل مقصيد في دعم طلاب مدارس التربية الخاصة، مشيرا إلى حرصه في تذليل العقبات للطلاب المعاقين وفق قدراتهم بما يدمجهم مجتمعيا مع أقرانهم وفق قانون الإعاقة 8/2010 بتوفير الصالات والأجهزة الرياضية والخامات المتوافقة مع أنواع الإعاقات المختلفة.

وأوضح أن مقصيد حرص على استمرار الأندية المسائية لذوي الإعاقة طوال الفترة الصيفية إيمانا منه بتوفير البيئة الرياضية وممارسة هواياتهم وتعزيز القيم المجتمعية المتماشية مع عادات وتقاليد المجتمع الكويتي.

وختم العجمي بأن التنوع في ممارسة الأنشطة لطلابنا المعاقين حفز لديهم القدرات بمشاركتهم في عدة مسابقات وحصول طلاب الاعاقة السمعية على المراكز الأولى في الماراثون الرياضي ومسابقة السـباحة والبولينغ وكرة الهدف للـمكفوفين، مشيدا بدعم وتشجيع الوكيل مقصيد ومتابعته المستمرة في هذا المجال.