المجدلي: التدريب الصيفي للطلبة حقق أهدافه الوطنية في توجيه الخريجين للعمل بـ «الخاص»





قام أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، بزيارة تفقدية وتشجيعية لمواقع تدريب الطلبة الكويتيين من جامعة الكويت والجامعات الخاصة وطلبة التعليم التطبيقي والثانوية العامة في مؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدورة التدريبية الصيفية الرابعة عشرة على التوالي.

شارك في زياراته مديرة إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية إيمان الأنصاري، ومراقب التدريب بالبرنامج طارق الكندري.

وقد اطلع المجدلي على الطلبة في مقر تدريبهم في مؤسسات وشركات مختلفة واستفسر منهم على هذه التجربة التي يقومون بها لأول مرة في حياتهم والعمل في مجال القطاع الخاص.

وكذلك مدى استفادتهم من التجربة وهل ستحقق أهدافها في التوجه إلى العمل في القطاع الخاص بعد انتهاء تحصيلهم العلمي والدراسي بهدف دعم التنمية الاقتصادية الوطنية بسواعد كويتية تحقق الأهداف التي يسعى إليها البرنامج من خلال خطة التدريب العلمي لطلبة الجامعات والمعاهد والثانوية.

وأعرب الطلبة عن سعادتهم لهذه التجربة مشيدين بدور البرنامج في هذا العمل التدريبي الميداني الذي فتح لهم آفاقا واسعة في العمل في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وفي نهاية الجولة شدد المجدلي، على أهمية هذا التوجه لما يوفره القطاع الخاص من فرص وظيفية متعددة.

وأكد المجدلي، أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، أن البرنامج يقوم بجهود متعددة لدعم وحماية الشباب الكويتي العاملين بالقطاع الخاص وتوفير جميع الامكانات لدعم مسيرتهم التنموية والاقتصادية والاجتماعية وقال إن هذا الدعم انطلق منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت عامي 2007-2008 وانعكاسات ذلك على أسواق العمل في الدول الصغيرة والكبيرة والتي لم تكن الكويت في منأى عنها وأصابت مختلف القطاعات الخاصة والعامة.

من جهتها، أعربت إيمان الأنصاري عن سعادتها للنجاح المتواصل لهذا المشروع الوطني الذي يحقق الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية الكويتية ودعم مسيرة الشباب الكويتي للتوجه للعمل بالقطاع الخاص.

وأعلنت الانصاري، عن انطلاق فعاليات مشروع تدريب الطلبة في موسم الصيف مع شركات القطاع الخاص للسنة الثانية عشرة على التوالي والذي بدأ من التاسع من شهر يوليو الجاري وحتى الثالث من أغسطس 2017.

وأكدت الانصاري، أن البرنامج السنوي الذي يقيمه برنامج إعادة الهيكلة سنويا حقق الكثير من الأهداف الوطنية الذي يسعى البرنامج لتحقيقها من خلال تدريب طلبة الفصلين الثالث والرابع من التعليم الجامعي والفصل الثاني من كليات ومعاهد التعليم التطبيقي والفصلين الحادي عشر والثاني عشر من التعليم الثانوي.

ونوهت الأنصاري، إلى أن عدد الذين تم تدريبهم خلال السنوات الماضية بلغ 10662 طالبا وطالبة، وسيتم تدريب هذا العام حوالي 500 طالب وطالبة من مختلف المراحل المذكورة.

كما أن عدد الشركات التي تم التعاون معها خلال السنوات الماضية في القطاع الخاص بلغ 200 شركة من مختلف التخصصات وهذا العام 56 جهة.

وأكدت الأنصاري، أن عمليات تدريب الطلبة في فصل الصيف ساهمت بشكل كبير في تغيير مفاهيم العمل لدى شباب الكويت وتوجيههم للعمل في مؤسسات القطاع الخاص المختلفة.

وتأتي هذه الخطة ضمن برنامج إعادة الهيكلة في دعم الشباب الكويتي للتوجه للعمل بالقطاع الخاص والمشاريع الصغيرة وما يقدمه البرنامج من دعم مالي للعاملين في القطاع الخاص ودورات تدريبية متعددة لتحقيق هذا التوجه.

كما صرح طارق الكندري، مراقب التدريب بالبرنامج، بأهمية المشروع وتحقيق أهداف البرنامج من خلال تدريب الطلبة سنويا خلال العطلة الصيفية بما يعود على الوطن بالنفع وخلق مستقبل لاقتصادنا الوطني الذي يحقق العديد من الأهداف ومنها خلق روح التحدي وحب العمل لدى الشباب وإبراز أهمية التدريب في الجهات غير الحكومة وحثهم للالتحاق بالعمل مستقبلا.ك