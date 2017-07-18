وصفت رئيسة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د.نورية العوضي علاقات التعاون الأكاديمي بين الكويت والأردن بانها «راسخة وجذورها قوية».

وقالت العوضي في تصريح لـ«كونا» خلال لقاء جمعها برؤساء الجامعات الأردنية نظمته سفارة الكويت لدى الأردن بحضور السفير د.حمد الدعيج ان في الأردن حوالي أربعة آلاف طالب كويتي يدرسون في مختلف الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة وفي مختلف التخصصات.

وبينت ان في الأردن حوالي 800 طالب وطالبة يدرسون مختلف تخصصات الطب «البشري والأسنان والصيدلة والتمريض» معربة عن اعتزازها بدور المؤسسات الاكاديمية الأردنية في تزويد الطلبة الكويتيين بالتعليم الاكاديمي وتطوير قدراتهم وتعاونها مع البعثة الديبلوماسية الكويتية في هذا المجال.

وعن زيارتها للأردن قالت العوضي انها تزور المملكة على رأس وفد أكاديمي كويتي لمدة أسبوع للقاء رؤساء الجامعات الأردنية والاطلاع على أوضاع الطلبة الكويتيين وفتح افاق تعاون جديدة بين الكويت والمؤسسات الاكاديمية الاردنية.

من جانبه أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني د.عادل الطويسي بعلاقات التعاون الاكاديمي بين الأردن والكويت ودورها في تعزيز علاقات التعاون الاخوي التي تربط البلدين الشقيقين بما يخدم مصالح الطرفين. واثنى الطويسي على التزام الطلبة الكويتيين وتميزهم الاكاديمي مثمنا دورهم في تعزيز علاقات التعاون العلمي والثقافي بين الأردن والكويت.

واكد سفير الكويت لدى الأردن الدكتور حمد الدعيج أهمية التعاون الاكاديمي الكويتي ـ الأردني ودوره في تحقيق علاقات تكامل علمي وثقافي واقتصادي حقق الفائدة للبلدين مشيدا بالمستوى الاكاديمي للجامعات الأردنية.