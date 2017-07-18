بدعم من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، احد المراكز التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي استطاع المبتكر م.جاسم مطلق الوصول للعالمية من خلال مشروعه ستيلارمايت والذي يقوم بتشغيل المراصد الفلكية ومعداتها من مناظير ومحللات أطياف وقبب متحركة، بالإضافة إلى الكاميرات الفلكية بشكل بشكل دقيق وغير مكلف ماديا.

من جانيه، أشار المبتكر م.جاسم مطلق إلى أن ستيلارمايت عبارة عن جهاز مدمـج صغير الحجم يقوم بالتحكم فـي الـمـعـدات الفلكية وميكنتها وذلك عن طريق ربـطها وايصالها بالهواتف الـذكية المحمولة او بالحواسب الآلية الثابتة او اللوحية المتنقلة، وهذا ما يوفر خاصية التحكم المباشر للمراصد دون الحاجة لاي جهاز خارجي.

من جانبه، اضاف المبتكر م. مطلق أن هذا الابتكار يعد الاول من نوعه، حيث انه يقوم بالتحكم في عدة مهام مثل التصوير الفلكي، تسجيل وتحليل البيانات العلمية وميكنة المراصد الفلكية لتحقيق عملية روبوتية متكاملة، وهذا ما يميز الجهاز، بالاضافة الى تكلفته الاقتصادية.

كما دعا المبتكر م.جاسم مطلق المهتمين بزيارة الموقع الإلكتروني www.stellarmate.com للتعرف اكثر على ابتكاره وخصائصه وكيفية الحصول عليه.