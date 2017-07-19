شاطئ جون الكويت تأثر بالعوامل البشرية أكثر من العوامل الطبيعية

ثامر السليم

في رسالة فريدة من نوعها حضرها عميد كلية العلوم الاجتماعية د.حمود القشعان، حصلت الباحثة فاطمة المطيري على درجة الماجستير من كلية العلوم الاجتماعية قسم الجغرافيا بجامعة الكويت، تحت عنوان «رصد تغير الشاطئ للكويت باستخدام منهج التكامل البياني المكاني».

وتهدف الدراسة إلى تصميم منهجية بحث جغرافية متكاملة تشمل استخدام المسح الميداني والصور الجوية والخرائط الطبوغرافية والمرئيات الفضائية، وتحليل هذه البيانات من خلال أدوات التحليل المكاني المتاحة في نظم المعلومات الجغرافية، لتتبع تغير خط الشاطئ للكويت من العام 1972 إلى العام 2016.

وأشارت الدراسة الى ان منطقة الدراسة قسمت إلى 3 أقسام رئيسة هي: شمال الكويت وجون الكويت وجنوب الكويت، لافتة الي ان نتائج الدراسة بينت تأثر خط الشاطئ الشمالي في الكويت بالعوامل الطبيعية وبعض التعديات البشرية، حيث بلغ متوسط صافي حركة الشاطئ 30 مترا، بمعدل تغير فعلي مترين في السنة، أما شاطئ جون الكويت فتأثر بالعوامل البشرية أكثر من العوامل الطبيعية، فبلغ متوسط صافي حركة الشاطئ 220 مترا، بمعدل تغير فعلي 5 أمتار في السنة، وفي جنوب الكويت بلغ متوسط صافي حركة الشاطئ من رأس السالمية إلى الضباعية 36 مترا، بمعدل تغير فعلي متر في السنة، ومن رأس جليعة إلى رأس الزور 52 مترا، بمعدل تغير فعلي 1.5 متر في السنة، ومن خور اسكندر إلى نويصيب 12 مترا، بمعدل تغير فعلي 0.3 متر في السنة باستثناء منطقة الخيران التي درس تغير خط شاطئها باستخدام التحليل الخلوي، لتعقد خط الشاطئ وكثرة تعرجاته.