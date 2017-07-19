الشهاب: الالتزام بالنظم واللوائح والقوانين

آلاء خليفة

نظمت كلية القانون الكويتية العالمية اللقاء التنــويـــري للطـلــبة المستجـــدين لمرحــلــة الليسانس الذين تم قبولهم للدراسة في العام الجامعي المقبل 2017/2018 سواء الدارسون على نفقتهم الخاصة أو بعثة داخلية من خريجي الثانوية العامة أو الدبلوم.

استهل اللقاء التنويري الذي حضره عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة المستجدين بكلمة ترحيبية ألقتها رئيسة قسم القبول والشؤون الطلابية فوزية الشهاب هنأت فيها الطلبة على قبولهم في كلية القانون الكويتية العالمية، إلى ضرورة المثابرة على الدراسة، والحذر من الغياب من دون عذر مقبول، حتى يثبتوا جدارتهم بالحصول على البعثة الداخلية.

وشددت على ضرورة الالتزام بالنظم واللوائح والقوانين التي تم وضعها بدقة وعناية لمصلحة الطالب، مع ضرورة عدم التردد بالتوجه إلى الجهة المختصة لسؤالها عن أي أمر أو مسألة أو قضية حتى يكون كل طالب على بينة مما سيواجهه في حياته الجامعية، ويتفرغ للدراسة بكل جد ومسؤولية.

وبدوره رحب مسؤول الأمن والسلامة عبدالله الشمري بالطلبة المستجدين وتمنى لهم عاما دراسيا موفقا حافلا بالجد والنجاح والتفوق، وأكد الحرص على سلامة الطلبة طوال الفترة التي يمضونها داخل الكلية من لحظة دخولهم حتى مغادرتهم، وطلب منهم الاطلاع على «البروشور» الخاص بإجراءات الأمن في الكلية ومرافقها وملاعبها وقاعاتها الدراسية.