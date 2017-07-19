عبدالعزيز الفضلي

تكثف المناطق التعليمية جهودها للانتهاء من عملية ادخال تقييم الاعمال الممتازة للعاملين في اداراتها المختلفة تمهيدا لتحويل الكشوفات الى قطاع الشؤون الادارية بوزارة التربية لاستكمال اجراءات صرف المكافات للمستحقين منهم.

وقالت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان المناطق التعليمية ستنتهي من عملية ادخال التقييم في الحاسب الآلي غدا الخميس، مشيرة الى انها ستقوم بعد ذلك بمراجعة وتدقيق الاسماء قبل تحويلها للقطاع الاداري الذي سيقوم بدوره بعد اجراء التدقيق الاخير الى القطاع المالي لصرف المكافات واحالتها للبنك المركزي.

وذكرت المصادر ان المبلغ المرصود لمكافآت الأعمال الممتازة لجميع العاملين في وزارة التربية من هيئات إدارية وتعليمية يصل الى 58 مليون دينار.