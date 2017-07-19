عبدالله الراكان

قال عميد شؤون الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسين المكيمي إن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ستستضيف الدورة الرياضية الثامنة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي تقام من 5-11 نوفمبر المقبل وتشارك فيها الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول الخليج العربي.

وأضاف المكيمي في تصريح للانباء: إن هذه البطولة تقام حسب الاتفاق مع عمداء الجامعات والمؤسسات التعليمية في دول الخليج العربية موضحا ان جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ستكونان الممثلين للكويت في البطولة مشيرا إلى ان عدد الجامعات والمؤسسات التعليمية المشاركة هي 15 جامعة.

وأشار إلى ان عدد المشاركين في البطولة يتراوح بين 700 و800 مشارك ما بين لاعبين واداريين مضيفا ان عدد الألعاب في البطولة 8 العاب وهي كرة القدم والخماسيات وكرة الطائرة والعاب القوى والسباحة وكرة التنس الأرضي وتنس الطاولة واختراق الضاحية.

وأضاف ان تنظيم مثل هذه الدورات الرياضية يساهم في تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في دول الخليج العربية ويرفع من المستوى الرياضي لأبنائنا الطلبة.