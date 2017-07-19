ناشدت مدير إدارة الإنشاءات والصيانة بالجامعة م. حميدة الخالدي موظفي الجامعة والطلبة الالتزام بما صدر من تعميم بترشيد استهلاك الكهرباء والماء قدر المستطاع وضبط أجهزة التكييف وإغلاق الإنارة خارج أوقات الدوام الرسمي، وأضافت أن الانشاءات والصيانة قامت بتفعيل خطة ترشيد الكهرباء والماء لصيف 2017 كما هو معتاد سنويا.

وأفادت الخالدي بأن قطاعات الصيانة بقيادة م. محمد الكندري، قامت بتفعيل الخطط السنوية لإدارة الإنشاءات والصيانة عامة وقطاعات الصيانة خاصة وذلك وفقا لجداولها الزمنية المحددة وبكافة محاورها، حيث وكالمعتاد سنويا ومرورا بفصل الصيف يتم إعداد خطط الإدارة السنوية ومنها على سبيل المثال لا الحصر خطة طوارئ الصيف وقد قامت الإدارة بعمل صيانة لجميع مولدات الطاقة الاحتياطية بالإضافة إلى صيانة جميع أنظمة إنارة الطوارئ، موضحة أنه يتم رفع أقصى درجات الاستعداد القصوى داخل القطاعات لمواجهة أي ظرف طارئ يحدث أثناء سير العملية التعليمية (الفصل الصيفي).

وفيما يتعلق بقطاع صيانة الشويخ، فقد تم عمل الصيانة الشاملة لمحطة التكييف المركزية والتي تعد أكبر محطة تكييف مركزية على مستوى الدولة، ويتم الآن التجهيز والاستعداد للعام الدراسي 2017/2018، وتجهيز الكليات وعمل الصيانة الشاملة لها.