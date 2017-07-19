السويري: اتحاد الطلبة حريص على القيام بدوره الإرشادي والتوجيهي

ثامر السليم

وسط حضور طلابي لافت، نظم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية لقاءه التنويري السنوي للطلاب والطالبات المستجدين المقبولين بخطة البعثات لوزارة التعليم العالي بحضور السفير الأميركي لدى الكويت لورانس سيلفرمان ورئيسة مكتبنا الثقافي في واشنطن د.اسيل العوضي.

وشهد اللقاء عدد كبير من الطلبة وأولياء أمورهم وممثل السفارة الأميركية ومسؤولين منها للرد على استفسارات الطلبة.

وأعرب السفير الاميركي لورانس سيلفرمان عن سعادته لتواجده في الفعالية التي يقيمها الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع أميركا، لمساعدة الطلبة الكويتيين الراغبين بالدراسة في الولايات المتحدة، مهنئا الطلبة وعائلاتهم قبولهم للدراسة في الولايات المتحدة، معربا عن فخره بتزايد الأعداد عاما بعد عام، الأمر الذي يقوي العلاقات بين البلدين بشكل كبير.

وأشار سيلفرمان الى ان الطلبة الكويتيين لا يعانون من أية مشكلات في الولايات المتحدة الأميركية وهناك حالات بسيطة جدا لا تكاد تذكر ممن تعرضوا لهذا الأمر ولكنها قلت بشكل كبير هذا العام.

موضحا أن كل ما يتوجب عليهم كطلبة هو الاستمرار في هذا الظهور الجيد، مشيرا الى انهم طالما مستمرين في الدراسة بالجامعة بشكل جيد فلن يواجهوا اي مشكلات تذكر.

وعن العدد الكبير من الطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة قال ان العدد وصل الى 15500 طالب وطالبة وهذا يعني أنهم يريدون تعليما ذا قيمة عالية، خاصة أننا نمتلك جامعات ممتازة بالولايات المتحدة كما انهم يعلمون أنهم سيتعلمون أمورا جديدة من خلال تواجدهم وتنقلهم في الولايات المتحدة، الأمر الذي سيفيدهم عند عودتهم لبلدهم وفي وظائفهم.

توجيه الطلبة

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة عبدالله السويري ان الاتحاد يحرص على توجيه الطلبة المستجدين إلى التسجيل في أفضل الجامعات الاميركية التي ينتقيها، وإرشادهم إلى كيفية استكمال إجراءاتهم الأكاديمية ضمن خطته لخدمة طلبة البعثات الخارجية التي تعتمدها وزارة التعليم العالي سنويا، مؤكدا حرص الاتحاد على القيام بدوره الإرشادي والتوجيهي وذلك من خلال تواجده في الكويت وأيضا سيقوم باستقبال الطلبة فور وصولهم الى أميركا للالتقاء بهم عن قرب والتواصل معهم بشكل مباشر.

ولفت الى أهمية المرحلة الجامعية في حياة الطالب والطالبة، مبينا في الوقت ذاته أن الطالب الجامعي المبتعث يجب أن يستغل هذه المرحلة أفضل استغلال ليحقق طموح المجتمع الذي ينتظر منه المساهمة في تطويره وتنميته.

وأشار السويري الى ان أميركا بها اقوى الجامعات وتعتبر حاضنة للمؤسسات الاكاديمية وتحتل المراتب الاولى في جودة التعليم وكذلك التميز في استخدام احدث الوسائل التربوية مما يساهم بشكل كبير في عملية التحصيل العلمي للطلبة والطالبات، مؤكدا انه بالعلم ترتقي المجتمعات وتتقدم الحضارات وما هي الا سنوات تمضي ونراكم بيننا في خدمة الوطن وبكم نرى الكويت اجمل نسمو اليها جميعا.

من جهته، قال استشاري التغذية العلاجية والرياضية د.عبدالله المطوع ان والدي، رحمه الله، قام بكتابة نصائح لي قبل ان اتوجه الى أميركا للدراسة وكانت شامله حتى انه طالبني بدفع كافة الرسوم والتواصل المستمر مع السفارة وممارسة الرياضة.

وقال رئيس لجنة المستجدين في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع اميركا عبدالعزيز الشطي ان مجموعة «مستجد» هي المحطة الأولى التي تخدم الطالب منذ لحظة اتخاذه قرار الدراسة بأميركا وحتى لحظة استقراره، وذلك من خلال خبرتها التي دامت تسع سنوات في مجال مساعدة معظم الطلبة.

بدوره، اكد د.ايوب الايوب ان على الطالب المبتعث معرفة تخصصه جيدا ومعرفة حقوقه وواجباته خلال دراسته في أميركا، داعيا الطلبة والطالبات الى التعامل بصدق سواء مع معلميه او مع المجتمع عموما، وعلى الطالب ان ينخرط مع المجتمع ويتعلم ثقافاته وألا يكون منغلقا على نفسه.

معرض للتخصصات

في ختام اللقاء التنويري، أقام الاتحاد معرضا للتخصصات وذلك للإجابة عن أي سؤال لدى الطلاب وأولياء أمورهم، حرصا على توفير عدد من الجهات التي لها علاقة بالطالب ودراسته في أميركا.

سحب تذاكر

أجرت الخطوط التركية للطيران سحبا على جوائز عبارة عن تذاكر سفر وقد فاز بها عدد من الطلبة.

باقة ورد

باقة ورد لمنظمي اللقاء التنويري الذي نظمه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع أميركا برئاسة رئيس الاتحاد عبدالله السويري للجهود المبذولة، فعساكم عالقوة.

من أجواء اللقاء

٭ ابدع القارئ حمزة العيدان في تلاوته خلال حفل اتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع أميركا.

٭ بدأ سفير الولايات المتحدة الأميركية لورانس سيلفرمان كلمته للمتفوقين والخريجين من أميركا بقوله «السلام عليكم» «موفقين» باللغة العربية.

٭ حرصت على التواجد رئيسة مكتبنا الثقافي في واشنطن د.اسيل العوضي والتي سعت الى الرد على جميع اسئلة واستفسارات الطلاب والطالبات المستجدين.