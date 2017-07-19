المطيري لـ «الأنباء»: المبادرة تحسّن من أداء المتعلمين في اكتساب العلوم والمعرفة

آلاء خليفة

أعلنت رئيسة المبادرة الوطنية لاستثمار الطاقات الطلابية «انت وأنا قدها» فوزية المطيري عن الموافقة على التطبيق الإلكتروني «انت وأنا قدها» بعدما تم اختباره وتجربته بنجاح من قبل فريق من الموجهين الفنيين، لافتة إلى أنه يتم العمل حاليا على تفعيل هذا التطبيق وبدء تعميمه على المتعلمين في (جميع المراحل) لنشر رسالته في رفع وتحسين مستوى التحصيل العلمي للطلبة وتحسين أداء المتعلمين في اكتساب العلوم والمعرفة من خلال المنهج الدراسي بشكل واضح وملحوظ تحت شعار «لا رسوب بعد الآن».

وأوضحت المطيري في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن المبادرة انطلقت منذ 4 سنوات، وفكرتها عبارة عن طريقة تعليمية عملية يقوم بها المعلمون المبدعون الذين يرغبون في الابتكار والتطوير والإبداع داخل الفصل الدراسي خلال الحصة الدراسية.

وتابعت أن المبادرة جاءت بابتكار شخصي تطوعي، حيث قمنا بالقياس على عدة تجارب ووجدنا أن الطريقة فعالة في تحسين أداء المتعلم وزيادة مستوى التحصيل العلمي ومن ثم تحسين المستوى الدراسي للمتعلمين، وتوقفنا عند هذه النتائج كثيرا لتوظيفها كتطبيق إلكتروني يسهل استخدامه ويحقق الأهداف المرجوة بما يعطيها طابعا تعليميا ناجحا.

وذكرت المطيري أنها ثابرت في تنمية ذاتها فنيا في مجال برمجة التطبيقات في الأجهزة الإلكترونية وشاركت زميلتها مريم المطيري كأول مبادرة في تشجيعها ودفعها للاستمرار حيث وقفت معها لتصبح أول شريكة بعد ذلك في المبادرة ثم دخل الشريك الثالث مبارك المطيري كشخصية مهتمة بدفع عجلة التعليم. وأضافت: عندما طرقنا باب وزارة التربية بحثنا عن شخص إيجابي ومتفائل فلم نجد شخصا أكثر إيجابية وتفاؤلا مثل الأستاذ عادل الراشد حيث كان خير قائد تربوي قادر على شحن الطاقات من حوله لتسخيرها في بيئة دراسية خصبة بالإنجازات الناجحة والمثمرة، لذا نقدم له كل الشكر والتقدير.

ولفتت المطيري إلى أن القائمين على المبادرة جربوا التطبيق لمدة عام دراسي من خلال لجنة اختبار التطبيق وقد تم اجتياز التجربة بنجاح موضحة انهم حصلوا على موافقة خطية ببدء تفعيل التطبيق والعمل على تحقيق أهدافه المرجوة.

وأشارت إلى أنه من خلال التطبيق سيكون لكل طالب ملف خاص يشارك زملاءه المتعلمين في المنافسة والتحدي على مستوى الصف والمناطق التعليمية، ويخوض تجربة ممتعة يتجول بها في عالم العلم والمعرفة، ويمكنه تصدر لوحة شرف مشاهير العلم والمعرفة في التطبيق، وهذا يعد تحفيزا معنويا نقدمه للمتعلم بهدف زيادة ثقته بنفسه والتقدم للأمام.

وذكرت أنه سيم الإعلان قريبا عن المكافآت المالية للمشاركين ومستخدمي التطبيق من المتعلمين والمعلمين، موضحة ان المبادرة ترحب بكل من يرغب في الانضمام والعمل معها لإنجاح رسالة المبادرة.