عبدالعزيز الفضلي

تواصل وزارة التربية استعداداتها للعام الدراسي المقبل من خلال اجتماعات مكثفة يعقدها المسؤولون في الوزارة لتوفير جميع السبل لبداية عام دراسي ناجح.

وفي هذا السياق، أكدت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري مدى جاهزية قطاع التعليم العام واستعداده لاستقبال العام الدراسي الجديد بعقد اجتماعات مع الوكلاء المساعدين ومديري عموم المناطق التعليمية ومديري الشؤون الهندسية والتواصل مع جميع قطاعات الوزارة.

كما أشارت الكندري إلى استعداد الوزارة لافتتاح ثلاث مدارس جديدة للعام الدراسي القادم 2017/2018 مدرستين في منطقة صباح الأحمد التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية ابتدائي ومتوسطة بنين، ومدرسة متوسطة بنين في منطقة الفروانية، والتي سيتم افتتاحها مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأضافت: تم تزويد جميع المدارس الجديدة والموجودة منها بجميع الاحتياجات ونقل الهيئة الإشرافية ونقل الهيئة التعليمية من معلمين ومعلمات في فترة نهاية شهر مايو2017 للوظائف الإشرافية التي تشمل فئة مدير ومدير مساعد ورئيس قسم وموجه فني ومشرف فني، مؤكدة أنه تم عمل لقاءات مع مديري عموم المناطق التعليمية ومديري الشؤون الهندسية ومديري الإدارات المركزية وإدارة التوريدات والمخازن وإدارة التقنيات التربوية وإدارة نظم المعلومات بالإضافة إلى إدارة الخدمات العامة للوقوف على مدى جاهزية ما تحتاجه المدارس الجديدة والموجودة في المناطق التعليمية.

كما أشارت الكندري إلى أنه من خلال اللقاءات تمت مناقشة بعض المعوقات والمشاكل والتي من أهمها مشكلة الصيانة وإيجاد الحلول لها بالإضافة إلى مناقشة الأمور التي تخص توزيع الكتب وهي جار توزيعها مع بداية الاسبوع، أما بالنسبة للكتب المعدلة أو الجديدة فسيتم نقلها من المطبعة إلى إدارة التوريدات ومنها إلى المدارس.

وعن دورات المعلمين الجدد، أوضحت الكندري انه ستبدأ الدورات في 5 سبتمبر المقبل، وتهدف هذه الدورات الى تزويد المعلمين الجدد بالجانب الفني وكيفية التعامل مع الطلبة والميثاق الأخلاقي وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات قبل استئناف العام الدراسي الجديد.