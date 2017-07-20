عبدالعزيز الفضلي

نفت وزارة التربية ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول نشرها إعلانا تطلب بموجبه ضابطات امن لمنطقة الاحمدي التعليمية.

وقال مدير ادارة الخدمات العامة بوزارة التربية فهد الحيان في تصريح لـ «الانباء» ان ما تم تداوله عار عن الصحة، لافتا الى أن الموضوع مازال في لجنة المناقصات المركزيه ولم تصلنا اي موافقة بخصوصه. واوضح الحيان ان الوزارة وفي حال وصول الموافقة من اللجنة سيتم الاعلان وفق النظم واللوائح المعمول بها كالمعتاد في وزارة التربية.

وحول الاستعداد للعام الدراسي الجديد، قال الحيان إنه تم الاجتماع مع لجنة المناقصات ومناقشة مناقصة النظافة في المناطق التعليمية حيث تمت الموافقة على تمديد العقود لاربع مناطق تعليمية هي الجهراء وحولي والعاصمة ومبارك الكبير من الاول من يوليو الجاري وحتى 30 سبتمبر المقبل، منوها إلى أنه بمتابعة من قبل وزير التربية د.محمد الفارس تم عقد اجتماع بلجنة الخدمات بمجلس الوزراء وذلك بحضور الوزراء المختصين واعتمدت المناقصة الجديدة للمناطق الاربع ولمدة 3 سنوات وبانتظار وصول الموافقة الرسمية لبدء العمل في المناقصة. واضاف انه تمت الموافقة لمنطقة الاحمدي على مناقصة النظافة ولمدة 3 سنوات. وتطرق الحيان الى مناقصة حافلات الطلبة حيث تمت توقيع عقود لمناطق الاحمدي والجهراء والفروانية ومبارك الكبير، مشيرا الى انه مازالت بقية حافلات مدارس التربية الخاصة وحولي في ديوان المحاسبة لانهاء اجراءاتها في هذا الجانب. كما بين الحيان انه تمت مخاطبة لجنة المناقصات للتعاقد المباشر في موضوع التغذية لمنطقتي الفروانية ومبارك الكبير بعدما تم استبعاد المناقصة السابقة من قبل ديوان المحاسبة.

وأضاف أنه بدأت إدارة الخدمات بتوفير وتوزيع الكتب على المناطق التعليمية وإيداعها في المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد، مشيرا الى المتابعة الدقيقة من الوزير الفارس والوكيل الاثري لعملية الاستعداد بشكل عام وبشكل يومي، معربا عن بالغ شكره وتقديره لرئيس لجنة المناقصات على تعاونه وتسهيل جميع الامور لوزارة التربية.