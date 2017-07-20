بن حسين لـ «الأنباء»: نقاشات مميزة في جلسات وورش عمل المؤتمر

آلاء خليفة

اختتم مساء امس الاول مؤتمر اقليم الشرق الاوسط السادس لطلبة الصيدلة الذي استضافته الكويت في دورته السادسة برعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبتنظيم من جمعية طلبة الصيدلة بجامعة الكويت وبمشاركة فريق PHACT التطوعي حيث أقيم الحفل الختامي في فندق الملينيوم بحضور رئيس المؤتمر واعضائه والوفود الطلابية المشاركة وجمعية طلبة الصيدلة.

وعلى هامش المؤتمر التقت «الانباء» رئيسه علي الشمري الذي اوضح ان المؤتمر تابع لمنظمة طلبة الصيدلة العالمية، مضيفا أنه يعقد بشكل سنوي وأن منظمة طلبة الصيدلة العالمية لديها 5 مكاتب اقليمية حول العالم (الشرق الاوسط، افريقيا، اوروبا، الامريكتين، الشرق الاسيوي واستراليا) لافتا الى ان كل مكتب من تلك المكاتب الاقليمية تنظم سنويا مؤتمرا اقليميا بالاضافة الى المؤتمر العالمي الذي تنظمه المنظمة.

واوضح الشمري أن الكويت استضافت الدورة السادسة من المؤتمر بعد 5 دورات سابقة، مضيفا أن المشاركة متاحة لأي طالب صيدلة في الشرق الاوسط وتمثله جمعية رسمية طلابية تابعة لمنظمة طلبة الصيدلة العالمية.

وعن فعاليات المؤتمر قال: انطلقت يوم الجمعة الماضي واستمرت على مدار 4 ايام، موضحا أن الموضوع الرئيسي لمؤتمر العام الحالي ركز على «الاخطاء الطبية» وانقسم المؤتمر ما بين محاضرات علمية وورش عمل لافتا الى ان المؤتمر قدم 3 محاضرات رئيسية اولاها «ما هي الاخطاء الطبية» قدمتها الصيدلانية عائشة التميمي، وثانيتها «كيف نتفادى الاخطاء الطبية» قدمتها د. نسرين مراد من لبنان اما المحاضرة الثالثة فكانت بعنوان «ما دور الصيدلاني في تفادي الاخطاء الطبية» وقدمتها د.مريم العويش – عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة بجامعة الكويت.

وذكر الشمري ان المؤتمر الحالي الذي عقد في الكويت شهد اعلى نسبة حضور مقارنة بالمؤتمرات السابقة حيث شارك في المؤتمر 116 مشاركا 89% منهم من خارج الكويت (لبنان، الاردن، فلسطين، مصر، السودان، تونس، الجزائر، البرازيل).

واكد ان ابرز توصيات المؤتمر شددت على ضرورة معرفة من اين تبدأ الاخطاء الطبية والاسباب الرئيسية لحدوثها لاسيما ان الاخطاء الطبية تبدأ من الطبيب مرورا بالممرض وانتهاء بالصيدلاني موضحا ان معظم الاخطاء الطبية تكون بسبب عدم وضوح الخط في الوصفة الطبية او عدم رغبة الصيدلاني في شرح طريقة اخذ الدواء للمريض بحكم ان المريض يعرف الطريقة مسبقا.

وأشار الشمري الى ان من ابرز توصيات المؤتمر كتابة الوصفة الطبية من خلال الكمبيوتر لضمان وضوح الخط بالاضافة الى ان تكون للصيدلاني الصلاحية في شرح طريقة اخذ العلاج وان يتواصل مع الطبيب في حال كان العلاج الموصوف خاطئا، كاشفا عن انه تم الاتفاق في ختام المؤتمر على ان يكون المؤتمر السنوي القادم في المملكة الاردنية الهاشمية.

ومن جانبه أشاد رئيس جمعية طلبة كلية الصيدلة بجامعة الكويت حمد بن حسين في تصريح خاص لـ «الأنباء» بالنقاشات والجلسات العلمية وورش العمل التي قدمت خلال المؤتمر والتي ساهمت في تبادل الخبرات والمعارف والثقافات ما بين الوفود الطلابية المشاركة من مختلف دول الشرق الاوسط.

كما التقت «الانباء» رئيس اللجنة التعليمية في المؤتمر سارة الخميس والتي أوضحت أن المؤتمر ناجح بكل المقاييس بشهادة جميع الوفود الطلابية المشاركة، مشيدة بموضوع المؤتمر والنقاشات التي تمت سواء في الجلسات العلمية او في ورش العمل والتي اثرت معارف وخبرات الطلاب متمنية استمرار المؤتمر في السنوات المقبلة.

وذكرت سارة الشرقاوي «طالبة بكلية الصيدلة في جامعة الكويت» في حديث خاص لـ «الأنباء» انها المشاركة الاولى لها في مؤتمر اقليم الشرق الاوسط مؤكدة انها استفادت كثيرا من مشاركتها في المؤتمر وحضورها للجلسات وورش العمل وتوجهت بجزيل الشكر للقائمين على تنظيمه.

ومن دولة الجزائر التقت «الأنباء» اسامة مدادي الذي قال انها المشاركة الاولى له في مؤتمر اقليم الشرق الاوسط مشيدا بفعاليات المؤتمر والجلسات العلمية وورش العلمية التي اثرت خبراته ومعارفهوعلى هامش المؤتمر قام عبدالله السلطان بتقديم درع تكريمية للفائزة بالمركز الاول جهاد اسماعيل في مسابقة patient counseling event

PHACT أول فريق تطوعي في مجال الصيدلة

على هامش المؤتمر التقت «الانباء» رئيس لجنة العلاقات العامة في فريق PHACT خالد وليد الذي أوضح انه فريق تطوعي شارك في مؤتمر اقليم الشرق الاوسط السادس لطلبة السادس لافتا الى ان شعار الفريق «صيدلي ولي بصمة».

وذكر وليد ان PHACT هو اول فريق تطوعي في مجال الصيدلة مسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت ويعد هو التعاون الاول من نوعه في مجال العمل التطوعي الصيدلي على مستوى الخليج العربي حيث يعتبر الفريق جزءا من مجموعة صيدلي ولي بصمة الام بالمملكة العربية السعودية. وأفاد بان الفريق يهدف الى احتضان العمل التطوعي بكافة انواعه واظهاره بطريقة فعالة تترك للصيدلي بصمة مغايرة في المجتمع. ووجه وليد جزيل الشكر لجمعية طلبة الصيدلة لاتاحتهم الفرصة للفريق للمشاركة في المؤتمر والتعريف باهدافهم وانشطتهم لافتا الى ان الفريق شارك في المحاضرات وورش العمل التي عقدت خلال ايام المؤتمر.وافاد بان المواضيع التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر ساهمت في اثراء الخبرات والمعارف والمهارات وتطوير مهارات الطلاب في مجال الرعاية الصحية.