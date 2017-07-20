عبدالعزيز الفضلي

أكد وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد ان دعم جميع الأنشطة الرياضية ما هو الا ترجمة لخطاب صاحب السمو الأمير في دعم واستغلال اوقات فراغ الشباب بالشيء المفيد.

واوضح المقصيد، في تصريح خلال زيارته الدورية لمركز عبد المحسن البحر للسباحة في منطقة السرة، أن وزارة التربية تدعم وتزخر بكوادرها الوطنية من معلميها المتخصصين في مجال السباحة والألعاب المائية والذين لديهم القدرة على إعداد جيل من الطلاب لتمثيل الكويت في مجال الرياضة.

واضاف المقصيد أنه سيتم في الايام القادمة افتتاح حمامات سباحة للبنين والبنات في عدة مراكز بسبب الاقبال والاعداد الكثيرة على مراكز السباحة.

من جانبه، ذكر مشرف مركز عبدالمحسن البحر للسباحة حمد الحاي ان عدد المشتركين بين 200 و210 مشتركين في المركز والتردد اليومي بين 140 و150 مشتركا ويشمل الفئة العمرية من 5 سنوات الى 14 سنة، مضيفا: نحن في المركز وظيفتنا تعليم الطلاب السباحة من الصفر الى ان يكون سباحا حافظا للمهارات الأساسية للسباحة وفي المستقبل نسوقهم للأندية الرياضية.

وأوضح الحاي ان المركز في اول سنة يفتتح في الصيف وسيكون على مدار السنة وان العمل في المركز عمل جبار بفضل جهود ودعم وزارة التربية قطاع التنمية التربوية والأنشطة على رأسهم وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد الذي وضع فكرة مراكز السباحة والتي لها صدى كبير بين اولياء امور الطلاب والذين حرصوا ايضا على وجودهم معنا ومتابعة أبنائهم.