تضمن معرض التصميم الهندسي الـ 32 الذي نظمه مركز التدريب الهندسي والخريجين في كلية الهندسة والبترول خلال الفترة من 3-4 يوليو الجاري نخبة من المشاريع المتميزة التي بلغ عددها 123 قام عليها 497 طالبا وطالبة من جميع الأقسام العلمية في الكلية (الهندسة المدنية ـ هندسة الكمبيوتر الهندسة الكهربائية ـ الهندسة الصناعية ـ الهندسة الكيميائية ـ الهندسة الميكانيكية ـ هندسة البترول) وقد طرح طلبة كلية الهندسة والبترول أفكارا إبداعية متنوعة في مجالات الهندسة المختلفة تحاكي الواقع وتقدم حلولا سهلة وصديقة للبيئة وتخدم جميع القطاعات في الدولة مثل الصحة والبيئة وإنتاج النفط وتقديم الخدمات الالكترونية وذلك بجودة عالية وتكلفة أقل مما يساهم في خدمة المجتمع وتطوره والمحافظة على البيئة، إضافة إلى تسهيل المهام اليومية للأفراد من خلال توفير الوقت والجهد، وتعتبر هذه المشاريع هي حصيلة وثمرة الجهد والتحصيل العلمي التي تم حصدها خلال السنوات الدراسية والتي تظهر القدرات والإمكانيات التي يتمتع بها الطلبة الخريجون.

وقد أتاح معرض التصميم الهندسي الـ 32 الذي نظمته كلية الهندسة والبترول بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان الفرصة للطلبة لعرض مشاريعهم للجهات المعنية التي تتبنى المشاريع لتطبيقها وللاستفادة منها كما أنه يهيئ الخريجين والخريجات لسوق العمل وخدمة المجتمع. وقد فاز في قسم الهندسة الميكانيكية مشروع Sitting To Standing STS. وفي قسم الهندسة الكيميائية فاز مشروع Styrene، وفي قسم الهندسة الصناعية فاز مشروع Analysis and Improvement of Maintenance Operation.