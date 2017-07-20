ذكرت رئيسة مكتب التوجيه والإرشاد بكلية الهندسة والبترول رابعة بورسلي أن فترة السحب والإضافة للمتوقع تخرجهم مستمرة حتى يوم الخميس 20 الجاري في الخالدية بقاعة فاروق برغش بمبنى 14خ كلية الهندسة والبترول خلال ساعات الدوام الرسمي، ويخدم 631 متوقعا تخرجهم حسب افادة عمادة القبول والتسجيل للفصل الدراسي الأول 2017 ويشمل من تجاوز 111 وحدة.

وقالت انه يسمح بدخول الطلبة بحسب نظام المواعيد المسبق فقط ليتم بعد ذلك توجيه الطالب لمرشدي الأقسام العلمية لاعتماد نموذج التسجيل بحسب صحيفة التخرج والمتطلبات اللازمة له. وأيضا تتواجد مهندسات من وحدة الإرشاد لدراسة وبحث وضع الطالب ليتم بعد ذلك استكمال الجدول الدراسي فورا من قبل فريق العمل بوحدة التسجيل حتى لا يواجه أي مشاكل او تعثر دراسي.

وناشدت بورسلي الجميع «الحرص على الدخول على نظام المواعيد لنتمكن من تسجيله خلال هذه الفترة»، ويمكن للطالب متابعة موقع الكلية في وسائل التواصل الاجتماعي لأي معلومات خاصة بكلية الهندسة coep-ku@.