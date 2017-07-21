عبدالعزيز الفضلي

أكد وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد ان من ضمن استراتيجية وزارة التربية وتحديدا قطاع التنمية التربوية والأنشطة استغلال أوقات فراغ ابنائنا الطلبة خلال فترة الصيف بالشيء المفيد، مشيرا الى اننا منذ بداية الصيف وضعنا برنامجنا لافتتاح الأندية الصيفية والمسائية لاستغلال أوقات فراغ ابنائنا الطلبة من البنين والبنات بمختلف الانشطة والبرامج التي وضعناها واستثمار مواهبهم في مختلف المجالات سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو رياضية.

جاء ذلك خلال زيارته الى مركز مبارك الكبير للبولينغ ـ بنات، حيث اشار الى ان المركز نظم العديد من البطولات والانشطة لمختلف الاعمار لاستثمار أوقاتهم بالشكل المفيد.

وقال المقصيد اننا استثمرنا الطلبة في لعبة البولينغ بسبب الاقبال الكبير منهم على هذه اللعبة وايضا رياضة السباحة واستغلال منشآت وزارة التربية وتجهيز احواض السباحة لأبنائنا الطلبة وهذه السنة الاولى التي دشنا فيها احواض السباحة بالنسبة للبنين والبنات وفي السنة القادمة هناك افتتاح مراكز جديدة نظرا للاقبال الشديد الذي تلقيناه من ابنائنا الطلبة، بالاضافة الى الأندية الموجودة في كل محافظة بواقع مدرستين واحدة للبنين وواحدة للبنات تشمل مختلف الانشطة من ثقافية واجتماعية وايضا ترويحية وهذه كلها جاءت بناء على الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التربية وبناء على توجيهات وزير التربية ووكيل وزارة التربية في استثمار أوقات فراغ ابنائنا الطلبة وتنمية مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالات، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

من جانبها، قالت مدير مركز مبارك الكبير للبولينغ -بنات جيهان الخباز اننا متواجدون في المركز طوال ايام الاسبوع عدا يومي الجمعة والسبت والعطل الرسمية من الساعة 5 الى 8 مساء ونستقبل جميع فئات الاعمار حتى رياض الاطفال، موضحة ان التردد اليومي للمشاركين في المركز بحدود 60 طالبا مشتركا وفي كل يوم خميس تقام البطولات والمهرجانات والمسابقات وبمشاركة المبرات والاكاديميات في المركز.