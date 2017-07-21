عبدالعزيز الفضلي

أقامت اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة حفل تكريم طلبة المنح الدراسية للعام الدراسي المنصرم 2016-2017، وذلك تحت رعاية الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية أمين عام اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة بالتكليف د.خالد الرشيد وبحضور مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية مدير إدارة التعليم الديني بالتكليف وليد العومي.

وأعرب د.خالد الرشيد عن بالغ سعادته لتكريم خريجي ومتفوقي المعهد الديني من طلبة المنح الدراسية، متمنيا لهم التوفيق في استكمال مسيرتهم الدراسية في التعليم العالي، معتبرا في الوقت نفسه أنهم سفراء دولهم وسفراء للجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة والجهات العاملة على تأهيلهم من الناحية التعليمية، مؤكدا أم ما تقوم به الكويت هو الرسالة الإنسانية السامية تجاه الدول الشقيقة والصديقة والإسلامية المحتاجة لهذا الدعم.

إلى ذلك أكد مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية ومدير إدارة التعليم الديني بالتكليف وليد العومي على أن الكويت ومنذ عقود مضت كانت ومازالت رائدة في العمل الإنساني وفي مجالات متعددة واحدها المنح الدراسية والتي كانت الكويت سباقة فيها ترسيخا لمشاركتها ودعمها للدول الإسلامية والدول الصديقة.