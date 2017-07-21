عبدالله الراكان

اصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قراراً بالتجديدة لعميد القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.رباح النجادة لمدة سنتين من بداية العام الدراسي 2017-2018.

وقالت عميدة القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.رباح النجادة في تصريح لـ«الأنباء» ان العمادة تقوم بمراجعة ومطابقة ملفات المتقدمين للالتحاق في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، موضحة ان العمادة قامت بإدخال نتائج اختبارت القدرات والمقابلات الشخصية، كما ستقوم بمطابقة المتقدمين مع المؤسسات التعليمية الأخرى في البلاد كجامعة الكويت والبعثات الداخلية والخارجية وفرزهم.

واشارت إلى ان التزام العمادة بالموعد المحدد لإعلان نتائج المقبولين في كليات ومعاهد الهيئة في منتصف اغسطس المقبل، مؤكدة السعي لأن تكون اعلان النتائج قبل الموعد لكن اعداد الطلبة والاجراءات الدقيقة تحتم علينا الدقة قبل الاعلان.