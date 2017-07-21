قام مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الأثري بجولة لتفقد سير العمل بلجان قبول المتقدمين لبرنامج حفار آبار بترولية، ورافقه خلالها نائب المدير العام لشؤون التدريب م.طارق العميري ومدير إدارة قبول وتسجيل المتدربين د.حمود القطان وذلك في صالة القبول والتسجيل بمقر الهيئة.

واثنى د.الأثري خلال الجولة على عمل لجان التسجيل وعلى دور قطاع التدريب لجهودهم المبذولة في تسيير العمل على الشكل الأمثل، واثنى كذلك على جهود المشاركين من الجهات المستفيدة من البرنامج، آملا للجميع التوفيق والسداد.

من جانبه، عبر نائب المدير العام لشؤون التدريب م.طارق العميري عن سعادته لسير العمل بكل سلاسة وأريحية في اللجان الخاصة بقبول المتقدمين لبرنامج حفار آبار بترولية، بالتعاون مع شركة نفط الكويت والشركات التابعة، متمنيا التوفيق لجميع العاملين في اللجان وكذلك التوفيق لجميع الطلاب المتقدمين.

من جهته، قال مدير إدارة قبول وتسجيل المتدربين د.حمود القطان ان يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو هو الأخير للمقابلات الخاصة لتخصص عامل حفر آبار بترولية الذي تقدمه الهيئة بالتعاون مع شركة نفط الكويت والقطاع الخاص، وتقدم الهيئة هذا التخصص للعام الثاني على التوالي، بنجاح لافت حاز اعجاب وقبول المتابعين.

واضاف د.القطان انه بعد انتهاء اللجان من عملها سيتم رفع الكشوف لفحصها وفرزها ومن ثم تسليمها لشركة نفط الكويت والمعهد الإنشائي لاختيار العدد المطلوب للتخصص.