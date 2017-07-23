طالبت جمعية المعلمين الكويتية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح دعم مطالبها في تحقيق وتنفيذ العديد من المشاريع الخدماتية لما فيه صالح المعلمين ولتوفير الأجواء المناسبة لهم ولأسرهم ومن أبرزها إقامة مشروع نادي المعلمين الترفيهي الذي سبق أن تمت الموافقة على إنشائه من قبل المجلس البلدي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزيرة الصبيح في مكتبها برئيس الجمعية مطيع العجمي وأمين السر عماد السنان وعضو مجلس الادارة وليد الشمري، وتمت خلاله مناقشة العديد من القضايا والمشاريع التي تسعى الجمعية لتنفيذها وبالتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكافة الجهات والمؤسسات المعنية، فيما تم تقديم نسخة من الخطة الاستراتيجية للجمعية 2017 - 2021 للوزيرة الصبيح، وهي الخطة التي أعتمدها مجلس إدارة الجمعية وفق نظام العمل المؤسسي، وتعمل على تفعيل دور الجمعية بشكل أوسع، وتطوير آلية عملها وللارتقاء بأنشطتها، ولتحقيق متطلبات المرحلة المقبلة، وفقا للمتطلبات والغايات المنشودة والمسؤوليات الواسعة. وفي هذا السياق، أشار رئيس الجمعية مطيع العجمي الى أن مجلس الإدارة مقبل على تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي من شأنها أن تساهم في تقديم الخدمات المتميزة للمعلمين والمعلمات، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة، وإن من ضمن هذه المشاريع تنفيذ مشروع نادي المعلمين الترفيهي، إلى جانب الحرص على تقديم المزيد من الخدمات في مجال التأمين الصحي، وتوفير الخصومات على مجموعة من الشركات ومكاتب السفريات والرحلات السياحية والعمرة بأسعار مميزة لأعضاء الجمعية، بالإضافة إلى التنسيق القطاعات الحكومية والأهلية والتجارية لتوفير خدمات متميزة.