أكدت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فاطمة العازمي حرص الإدارة العليا للهيئة وسعيها الدائم إلي تأهيل الكوادر الإدارية والأكاديمية التي تسهم بجهودها في الارتقاء ودفع العمل بالهيئة إلى الأمام.

جاء ذلك في أعقاب إصدار مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.احمد الأثري عددا من القرارات الادارية التي تقضي بالتعيين والتجديد لبعض مديري الإدارات والعمادات بالهيئة وفقا للوائح والقوانين المنظمة.

وأشارت العازمي إلى أن الهيئة زاخرة بالكوادر والكفاءات الإدارية والأكاديمية التي تستطيع النهوض المستمر بالعمل والتي أثبتت نجاحا ملحوظا في كل المناصب والمواقع التي تولت قيادتها طوال الفترات السابقة، ما دعا إلى التجديد لهذه الكفاءات الأكاديمية المميزة للاستفادة منها في مواقعها، مضيفة ان قرارات التعيين الأخيرة لبعض الاداريين تعد استثمارا جيدا للخبرات المتراكمة التي تملكها هذه الكوادر وأثبتت جدارتها خلال فترة الندب التي امتدت لأكثر من عام لبعضهم، وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25/2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية، مؤكدة حرص الهيئة الدائم على إعطاء الفرصة لجميع المتميزين من منتسبيها لتقلد المناصب الإدارية والأكاديمية والإسهام بسواعدهم وجهودهم في دفع عجلة التنمية والتطور في البلاد.