عبدالعزيز الفضلي

تواصل وزارة التربية جهودها لتوفير افضل السبل وكل ما تحتاجه المدارس في العام الدراسي الجديد ليكون عاما خاليا من اي معوقات ومشاكل حيث تسابق الزمن في عملية تسكين الشواغر اضافة الى الانتهاء من اجراءات تعيين المعلمين الجدد سواء التعاقد الخارجي او المحلي ناهيك عن افتتاح مدارس جديدة في بعض المناطق التعليمية.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن الوزارة تعمل على قدم وساق من خلال لجنة الاستعداد لتهيئة الاجواء المناسبة لطلبتنا وهيئاتنا التعليمية وانها تواصل اتصالاتها مع وزارة الصحة للتنسيق بتوفير ممرضين في المدارس بمختلف مراحلها خاصة ان التربية تقوم بتجهيز المدارس بالعيادات والاجهزة الطبية اللازمة.

وبينت المصادر انه سيتم العمل بين الممرضين بالتناوب حيث سيكلف ممرض واحد لكل مدرستين متجاورتين، لافتة الى ان ذلك يعود لعدم وجود اعداد كافية لتغطية جميع المدارس من الممرضين.

وأوضحت ان مشروع التعاقد مع الممرضين كان في السابق بيد وزارة التربية غير انه بعد الغاء العقد تحول الامر الى وزارة الصحة كونها الجهة المختصة بالشأن الطبي.