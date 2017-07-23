يطرح البرنامج الحواري «حديث الديرة» الليلة، والذي يبث الساعة الثامنة والنصف مساء عبر شاشة تلفزيون الكويت، قضية «مخرجات التعليم العام وجامعة الكويت»، ويستضيف كلا من نائب مدير الجامعة للتخطيط د.عادل الحسينان، عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد بن شبعان، بمشاركة الوكيل المساعد لشؤون التعليم العام السابق بوزارة التربية منى اللوغاني، والبرنامج من إنتاج قطاع الأخبار والبرامج السياسية بوزارة الإعلام، تقديم إسراء جوهر، إخراج هشام شحاتة، وإعداد فريق من المعدين.

ويتطرق الحوار مع تلك القيادات التربوية حول منهجية التخطيط الاستراتيجي وأليات تطبيقها في صياغة التوجيهات الاستراتيجية لجامعة الكويت (2018 - 2022)، كون التعليم مشروعا حكوميا وحلم كل أسرة في حصول أبنائها على شهادة التخرج، لاسيما أنه بعد أربع سنوات من الآن سيكون عدد خريجي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وحدهما حوالي 100 ألف خريج، فأين سيذهب هؤلاء؟

ويتناول الحوار أيضا تفعيل الدور الحكومي مع رؤية «كويت 2035» التنموية المستقبلية، والتي ستعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات ومؤسسات الدري المهني في التخصصات التي يتطلبها سوق العمل.