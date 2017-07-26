عبدالعزيز الفضلي

اعلنت وزارة التربية عن مشروع وآلية جديدة للمقاصف المدرسية ستنفذ في العام الدراسي الجديد وذلك رغم اعتراض العديد من مديري المدارس على المشروع.

وقال وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية يوسف النجار في تصريح لـ «الانباء» ان ادخال المشاريع الصغيرة في المدارس له فائدة كبيرة للشباب الكويتي الطموح مشيرا الى ان هناك لجنة تم تشكيلها لدراسة مشروعين الاول المقاصف بدلا من النظام المعمول به حاليا مشيرا الى ان التجربة ستشمل 24 مدرسة وفي حال نجاحها ستعمم على بقية المدارس، اما المشروع الثاني فسيتم وضع مكائن لبيع الاطعمة والوجبات عن طريق شركات وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والبلدية.

واضاف النجار ان المكائن ايضا ستشمل 24 مدرسة ومن ثم يتم تقييم التجربة بحيث يستفيد منها الطلبة وكذلك الادارة المدرسية لافتا الى ان اللجنة انتهت من دراسة المشروعين وسيرفع تقرير بهما لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس لاعتمادهما والبدء في التنفيذ مع بداية العام الدراسي الجديد.

وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» عن اعتراض العديد من الادارات المدرسية على المشروع لاسيما انه سيؤثر على المردود المادي الذي تحصل عليه الادارات من المقاصف منوهة الى ان المقصف رافد للصندوق المالي للمدرسة الذي تعول عليه كثيرا في شراء مستلزمات خاصة بالمدرسة.