عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط د.خالد الرشيد عن موافقة وزارة المالية على ادراج 13 مشروعا تربويا جديدا في السنة المالية الحالية بين مدارس وصالات رياضية وصالات بولينغ والتي ستنضم الى المشاريع الجاري العمل على تنفيذها.

وقال الرشيد في تصريح صحافي ان قطاع المنشآت التربوية سيكون مشرفا على اكثر من 20 مشروعا بين مدارس وصالات تربية بدنية وبعض صالات البولينغ في مختلف مناطق الكويت.

وأضاف ان هناك عقودا ومناقصات شاملة لصيانة جميع المناطق التعليمية وديوان عام وزارة التربية والجاري انهاء دوراتها المستندية، وبالتالي ستتمكن المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة من تنفيذ كل الاحتياجات اللازمة فيما يتعلق بصيانة المدارس الى حين توقيع هذه المناقصات ومناقصات الصيانة الشاملة، لافتا الى ان وزارة التربية تقوم بالانتهاء من اعداد تعاقد مباشر مع مختلف شركات الصيانة الحالية والعاملة في الوزارة لتنفيذ الأعمال اللازمة والضرورية لبدء العام الدراسي الجديد.

وبين الرشيد ان الاستعداد للعام الدراسي الجديد جيد لاسيما ان جميع المناطق التعليمية لديها عقود صيانة تكييف والذي يشكل الهاجس الاهم فيما يتعلق بجاهزية هذه المنشآت التربوية وجار العمل عليها.

وطمأن الرشيد اولياء الامور بجاهزية المنشآت التربوية لاستقبال العام الدراسي الجديد وان القيادات التربوية وعلى رأسهم وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس يتابعون تقارير اعمال قطاع المنشآت التربوية وكل ما يستجد.

وفيما يخص مبنى وزارة التربية الجديد، اوضح الرشيد ان قطاع المنشآت التربوية في تنسيق مستمر مع وزارة الاشغال فيما يتعلق بآلية التسلم الابتدائي للمبنى، مشيرا الى تشكيل فريق مكون من الادارات المركزية ذات الصلة والمعنية بتسلم وتشغيل وتوزيع القطاعات على المبنى الجديد لوزارة التربية وسيبدأ عمل الفريق بإشراف قطاع المنشآت التربوية مع الانتهاء من وزارة الاشغال لتسلم المبنى من المقاول الرئيسي وسنبدأ بتنفيذ الخطة بصورة مرحلية لانتقال القطاعات.

وأضاف الرشيد ان الانتقال الى المبنى الجديد سيكون مع بداية العام الدراسي الجديد وسيأخذ فترة اشهر للانتقال التام الكامل لضمان سلاسة الاعمال وتنظيم عملية الانتقال.