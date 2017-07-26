آلاء خليفة

تنفيذا لإستراتيجية كلية القانون الكويتية العالمية، بتوفير التدريب والتعليم والتأهيل بأعلى المستويات لطلبتها من الناحيتين النظرية والعملية، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مسابقات محلية وإقليمية ودولية باللغتين العربية والإنجليزية، نظمت إدارة التطوير الطلابي والمسابقات ندوة تعريفية بثلاث مسابقات الدولية من المقرر المشاركة فيها خلال العام الجامعي 2017/ 2018، باللغة الإنجليزية، وهي فليب سي.

جيسوب (Philip C. Jessup)، التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية، ووليم سي. فيز (Willem C. Vis)، التي يتم تنظيمها في فيينا (النمسا)، ومرافعات المحاكمات الجنائية الدولية (International criminal trial advocacy)، التي تقام في الهند حضرها أعضاء هيئة التدريس الذين يتولون الإشراف والتدريب في هذه المسابقات الثلاث، وعدد من الطلبة.

وقالت مديرة إدارة التطوير الطلابي والمسابقات هناء الإبراهيم: ان الكلية تهدف الى تقديم تعليم قانوني متميز لطلبتها وبذل أقصى الجهود لإعداد الطلبة على أكمل وجه.

وأن إدارة الكلية وعميدها د. محمد المقاطع يولي اهتماما كبيرا للمسابقات نظرا لمردودها الإيجابي على الطلبة الذين يشاركون فيها من النواحي العلمية والثقافية والمعرفية، وتعتبر جزءا أساسيا من التدريب العملي الذي يحتاجون إليه لصقل مهاراتهم في حياتهم المهنية بعد التخرج، ولذلك توفر الإدارة كل الإمكانات والتسهيلات المادية والمعنوية التي تحقق هذا الهدف، إضافة إلى الدعم والتشجيع والحوافز التي ينالها الطلبة المشاركون في المسابقات.

بعد ذلك تحدث د. هادي شلوف ـ أستاذ القانون الجنائي في الكلية، وأشار شلوف إلى ازدياد اهتمام مختلف دول العالم بالقانون الجنائي الدولي، ولذلك تحرص هذه الدول من خلال كليات الحقوق على إعداد رجال قانون قادرين على التعامل مع القضايا الجنائية الدولية بكفاءة واقتدار.

أما د. فرح ياسين ود. أردت ميميتي - أستاذا القانون الدولي فقد توليا بالتتابع التعريف بمسابقة فليب سي. جيسوب التي تقام في العاصمة الأميركية واشنطن.

واستكمالا لهذه الندوة تم الأسبوع الماضي عقد اجتماع مع 30 طالبا وطالبة أبدوا رغبتهم في المشاركة في هذه المسابقات.