أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن إطلاق أول خدمة التجوال التعليمية (eduroam) في الكويت.

وقال مدير عام الهيئة د.أحمد الأثري ان هذه الخدمة تعد الخدمة العالمية الأولى التي تعطي للباحثين والطلبة الجامعيين خدمة تجوال محمية خلال تنقلهم في المؤسسات التعليمية الاخرى المشتركة في هذه الخدمة، مشيرا إلى انه تم اشتراك العديد من المؤسسات التعليمية حول العالم بها.

وأضاف ان «التطبيقي» وتأكيدا على التزامها برسالتها بجلب جميع الحلول التقنية التي من شأنها ان تساهم في تطوير العمل في كل قطاعات الهيئة والعاملين فيها وطلبتها فقد قامت بالربط بشبكة eduroam كأول مؤسسة تعليم في الكويت، لافتا إلى انه جار اعتمادها كموزع رئيسي لهذه الخدمة للمؤسسات التعليمية في الكويت.

وأكد الأثري ان الهيئة تتطلع الى تقديم المزيد من الخدمات في الايام القليلة المقبلة، مثنيا على الإنجازات التي يقدمها فريق مركز المعلومات بالهيئة، وعلى جهودهم الدؤوبة في توفير الاحتياجات اللازمة لاستكمال هذا الربط وتشغيل الخدمة بكفاءة متميزة.