وجه رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي الشكر لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس على قراره بصرف مكافأة الخدمات الممتازة لعام 2016 للعاملين بديوان عام الوزارة والإدارات المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية والعاملين في المدارس وفقا للضوابط والشروط المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 119/ 2016 الصادر في عهد وزير التربية السابق د.بدر العيسى بتاريخ 2 يوليو 2016، مطالبا الوزارة بسرعة صرفها لجميع من شملتهم وفقا لقرار وزير التربية.

وقال العازمي في تصريح صحافي ان منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في ديوان عام الوزارة والإدارات المركزية الإدارات العامة للمناطق التعليمية للعام 2016 والعاملين بالمدارس ورياض الأطفال للعام الدراسي 2016 /2017 يشجع العاملين على بذل كل المزيد من الجهود التي تصب في صالح العملية التعليمية.

وشدد العازمي على ان هذه المكافآت هي حافز يجعل بيئة العمل جاذبة وتشعر الموظف بأن هناك من يقدر جهوده وتميزه في العمل وهي دافع قوي لبذل أقصى الجهود بما يصب في صالح الموظف والوزارة والكويت ككل.