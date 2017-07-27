توزيع «تابلت» على طلبة الصف السادس بدعم من «التقدم العلمي»

عبدالعزيز الفضلي

أعلنت الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام فاطمة الكندري عن عقد وزارة التربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بروتوكول تعاون لتوفير المؤسسة اجهزة تابلت للصف السا­دس المتوسط بدءا من العام المقبل وبشكل مجاني، مشيرة الى ان المشروع سيطبق على 12 مدرسة بواقع 6 بنين و6 بنات وتوفير وزارة التربية من المنهج التفاعلي الجديد لإدخاله على الاجهزة.

جاء ذلك في تصريح ادلت به الكندري للصحافيين عقب اجتماعها مع مديري المناطق التعليمية صباح امس اشارت خلاله الى تدشين مشروع جديد لقياس ميول الطلبة مقدم من رؤساء الأقسام ومديري المدارس ليتم تطبيقه على طلبة الصف العاشر بواقع 12 مدرسة ثانوية بهدف تحديد المسارات الاكاديمية والعلمية والأدبية ­والحرفية والرياضية والمواهب للطلبة ومدى امكانية تطبيق نظام مسا­رات تنويع التعليم الثانوي مستقبلا.

وحول الاستعدادات للعام الدراسي المقبل، اكدت الكندري ان شركات التعاقد المباشر ستباشر عملها في الصيانات البسيطة حاليا، اما الصيانة الخاصة بالعقود السارية ستبدأ الشركات عمل صيانة وقائية وتشغيل تجريبي لأجهزة التكييف في المدارس منتصف اغسطس المقبل، لافتة الى ان شركات النظافة المتعاقد معها ستباشر عملها ايضا قبل دوام الهيئة الإدارية بأسبوعين 20 اغسطس وكذلك منفذي الخدمة المتعاقد معهم خارجيا لبدء العمل في التاريخ نفسه.

وحول الكتب الدراسية، اكدت الكندري بدء توزيع الكتب في كل المناطق وتفعيل دور الفرق ورفع تقارير دورية بما تم انجازه بشكل دوري، مبينة في الوقت الحالي ان حركة التدوير ستشمل مديري المدارس ممن بلغت خدمتهم 10 سنوات في نفس المدرسة فقط. وأوصت الكندري مديري العموم بإعطاء تعليمات للمتواجدين في المدارس بضرورة ترشيد الاستهلاك الكهربائي خاصة في الأماكن غير المستغلة ووضع اجهزة التكييف على قياس 25 درجة مئوية في اقسام التقنيات والسيرفرات والكمبيوترات، اضافة الى تكليف فرق من المناطق التعليمية للتأكد من ترشيد الاستهلاك الكهربائي.

وحول النقل الاجباري، طالبت الكندري مديري العموم بضرورة الانتهاء من رفع الأسماء بأقصى سرعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، مبينة ان المناطق التعليمية رفعت الأسماء فيما عدا منطقتي الجهراء والأحمدي.