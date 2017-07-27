أسامة دياب

أعلن القسم القنصلي في السفارة الأميركية في الكويت عن تخصيص يومين خلال شهر أغسطس لاستقبال الطلبة، وذلك يومي الخميس الموافق 3 و17 أغسطس. وتأتي هذه الخطوة لدعم الطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة أو ممن يخططون للدراسة فيها من خلال منحهم الأولوية خلال الأيام المذكورة بعد أن يقوموا بتعبئة طلبات التأشيرة الكترونيا.

والجدير بالذكر أنه على الرغم من جاهزية القسم القنصلي لاستقبال الطلبة في أي وقت من العام، إلا أنه قد تم منح الطلبة الأولوية خلال اليومين السابق ذكرهما.

هذا، وقام القسم القنصلي في السفارة الأميركية بتخصيص أول يوم لاستقبال طلبات التأشيرة الدراسية بتاريخ 20 يوليو، ما مكن 250 طالبا وطالبة من التقديم للتأشيرة الدراسية ومساعدتهم على الالتحاق بجامعاتهم في الوقت المناسب، كما ان تشجيع الطلبة الكويتيين على مواصلة دراستهم العليا في الولايات المتحدة من أهم أولويات البعثة الديبلوماسية الأميركية، وعلى الطلبة زيارة الموقع الإلكتروني: www.ustraveldocs.com لتقديم طلبات التأشيرة وحجز موعد المقابلة وإحضار ورقة القبول الجامعي وايصال دفع رسوم SEVIS (نظام معلومات الطلاب وتبادل الزوار) يوم المقابلة. ودعا القسم القنصلي الطلبة وذويهم لمتابعة السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على ما يستجد من معلومات.