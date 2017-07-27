حصلن على بطولتين من آخر ثلاث مشاركات فيها

حقق فريق فتيات جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا «GUST» لكرة القدم انتصارا في المباراة النهائية التي لعبها أمام فريق الكلية الأسترالية في الكويت، ليحرز البطولة السنوية لاتحاد جامعات الكويت للألعاب الرياضية «UAAK» لموسم الربيع، ويعد هذا الفوز الثاني بلقب البطولة الذي يحرزه فريق فتيات جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في ثلاث سنوات، بعد أن سجلت حصة الحميضي هدفين نظيفين في المباراة النهائية.

وتمكنت الفتيات بقياد كابتن الفريق نهال الصقعبي، من لعب 8 مباريات قوية بفضل أدائهن المميز على مدار أيام البطولة، حيث أحرزن ستة انتصارات وتعادلين اثنين، وكانت الفرق المشاركة في البطولة هي: جامعة الشرق الأوسط الأميركية، والكلية الأسترالية في الكويت، والجامعة الأميركية في الكويت.

وتعليقا على الفوز المستحق بالبطولة قال مدير قسم الألعاب الرياضية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا كريج درينان: بعد تغيير المدرب والموظفين في هذا الموسم، تآزر فريقنا بكل عزيمة وإرادة للفوز باللقب، حيث قدم عرضا قويا أمام فريق فتيات الكلية الأسترالية في الكويت بالمباراة النهائية، وبرزت اللاعبات حصة الحميضي، وشريفة الغانم، ومريم الصباح، والكابتن نهال الصقعبي في كل المباريات وتألقن هذا الموسم، حيث قدمن أداء مميزا، وقد سجلت الحميضي والغانم أربعة أهداف، لتصبحن بذلك من هدافي البطولة.

وأشادت كابتن الفريق نهال الصقعبي بالجهود الذي بذلت أثناء البطولة وقالت: انعكست جهودنا ومثابرتنا وأرادتنا طوال أيام البطولة إيجابيا على نتائجنا، بعد خوضنا فترة تدريب طويلة وشاقة للفوز بهذا اللقب.

وأضافت كل الشكر إلى مدرب فريقنا، محمد الشمري، على ما قدمه لنا من معلومات قيمة، ومساعدته لنا أثناء التدريب، بما يتمتع به من خبرات، واود ان أشكر أيضا جامعتنا وقسم الألعاب الرياضية على دعمهم المستمر لنا طوال البطولة.