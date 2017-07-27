افتتح مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.احمد الاثري أمس مبنى مطبعة الهيئة الجديد بمنطقة حولي بحضور نائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية م.حجرف الحجرف ونائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث بالتكليف د.عدنان العلي ونائب المدير العام لشؤون التدريب م.طارق العميري وعدد من قياديي الهيئة. واكد الاثري أن المعدات الموجودة في المطبعة تعتبر من أفضل المعدات واحدثها في هذا المجال، موضحا انها ستلبي كافة احتياجات قطاعات الهيئة المختلفة من المطبوعات، بالاضافة إلى امكانية ان تستغل الهيئة المطبعة تجاريا لتحصيل ايرادت لها. وتقدم بالشكر للادارة الهندسية ولجميع العاملين في المطبعة وللشركات التي تعاونت مع الهيئة في تصميم وانشاء المبنى.