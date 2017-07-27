قال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية فيصل المقصيد ان الاجتماع مع أعضاء اللجنة العليا للأندية المدرسية المسائية كان تعريفيا وتنسيقيا للاطلاع على آخر البيانات والمعلومات وتبادل الآراء والأفكار للمرحلة القادمة، وتذليل كل الصعوبات التي تواجه رؤساء الأندية المسائية والمراكز التخصصية من خلال توفير كل متطلباتهم واحتياجاتهم سواء كانت مالية او خلال الخدمات العامة وخاصة أبنائنا الطلبة في المراكز التخصصية.

وقال المقصيد: أخذنا جميع ملاحظات ومقترحات رؤساء الأندية المدرسية المسائية والمراكز التخصصية للمرحلة المقبلة، حيث إن الأندية ستستمر الى ما بعد العطلة الصيفية مع بداية العام الدراسي وستكون هناك نقلة نوعية بالنسبة للأندية المسائية في مختلف المجالات وخاصة في المجال الرياضي، مؤكدا الموافقة على مشروع وزارة «عيالنا أملنا» في نسخته الثانية بمختلف الألعاب الرياضية سواء كانت الألعاب جماعية او فردية، ووضعنا استراتيجية قادمة في الجانب الرياضي لإبراز المواهب وصناعة بطل رياضي للكويت خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى تكثيف الأنشطة العلمية بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مختلف المجالات وستكون العديد من البطولات على المستوى المحلي.