قرارات تعيين المعلمين ستصدر بعد فتح باب التسجيل للتوظيف في 11 أغسطس المقبل وليس الآن

مريم بندق

استجابة لما نشرته «الأنباء» في 23 الجاري تحت عنوان «لا ربط بين الترشح للتوظيف والتسجيل لأداء الخدمة العسكرية الوطنية (التجنيد)»، أعلن ديوان الخدمة المدنية أمس الأول 25 الجاري- وبعد يومين من انفراد «الأنباء» بنشره- تنفيذ الربط الآلي بين الديوان ووزارة الداخلية لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية للمرشحين للتأكد من استيفاء شروط التعيين ومنها التسجيل لأداء الخدمة العسكرية الوطنية، بحيث يتم ذلك قبل الترشح للتوظيف وليس بعده.

إلى ذلك، علمت «الأنباء» أن إصدار قرارات ترشح المعلمين والمعلمات من قبل ديوان الخدمة المدنية سيتم عقب التسجيل في نظام التوظيف المركزي الذي يفتح 11 أغسطس المقبل، ولن يتم التعيين بشكل فردي من الآن، كما قال مصدر مسؤول في الديوان لـ «الأنباء».

هذا، وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان بعض خريجي وخريجات كلية التربية بجامعة الكويت لن يتم تعيينهم معلمين في وزارة التربية. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان خريجات كلية التربية تخصص اجتماعيات لن يتم تعيينهن معلمات في وزارة التربية.

وأضافت المصادر: سيتم تعيينهن إداريات في قطاع الشؤون الإدارية بالوزارة. وأوضحت مصادر أخرى في وزارة التربية بشكل اكثر تفصيلا أن تخصصات علم النفس والجغرافيا والتاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع لن يتم تعيين خريجيها معلمين في وزارة التربية. واستدركت قائلة: يفاجأون بعد تخرجهم بقرار عدم تعيينهم معلمين بشكل والله يكسرون الخاطر!

وردا على سؤال: هل منع تعيين أصحاب هذه التخصصات يشمل الخريجين أم الخريجات فقط؟ أجابت المصادر: يشمل جميع الخريجات.

وعن الخريجين قالت: ربما يشمل بعض الخريجين مستقبلا، لذلك نحن في حاجة ماسة إلى مزيد من التنسيق لتوجيه الخريجين والخريجات إلى التخصصات التي تحتاج إليها وزارة التربية.