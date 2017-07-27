طالب أمين سر الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية بدر الحضرم وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بأن يكون المرشح لمنصب أمين عام جامعة الكويت من الكفاءات الإدارية التي تزخر بها الجامعة، مؤكدا أن هناك إداريين خدموا وعملوا وأنجزوا وحان الوقت ليتقلدوا المنصب لاسيما أن غالبية كبيرة منهم مضى على تعيينهم أكثر من 20 عاما.

وأشار الحضرم إلى أنه حسب المتعارف عليه أن يكون مدير الجامعة أكاديميا من أعضاء هيئة التدريس والأمين العام من الكادر الإداري لاسيما أنهم قريبون من مشاكل الإداريين، مضيفا أنه حان الوقت لإنصاف الإداريين والتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة في آلية توزيع المناصب.