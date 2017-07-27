زار وفد من إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت مشروع مدينة صباح السالم الجامعية، حيث كان في استقبالهم مساعد مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د.أنوار الإبراهيم.

وقد بدأت الزيارة بمحاضرة متخصصة قدمت للزائرين نبذة تعريفية عن محتويات مشروع مدينة صباح السالم الجامعية، وكذلك شرح تفصيلي للمباني والمنشآت الجامعية التي تم إنجازها وتنفيذها بهذا المشروع الوطني العملاق فضلا عن مراحل إنجازه، ثم اصطحب مشرفو البرنامج الإنشائي فريق إدارة الأمن والسلامة بجولة في المباني والمنشآت التي تم تنفيذها داخل مدينة صباح السالم الجامعية، وكذلك المباني قيد الإنشاء مثل الكليات الجامعية وكذلك موقع المدارس النموذجية والستاد الرياضي ومحطات الخدمات المركزية، واختتمت الجولة بزيارة معرض الأثاث.

وقد ذكر فريق إدارة الأمن والسلامة ان الهدف من الزيارة هو التعريف بمشروع مدينة صباح السالم الجامعية والاطلاع على المباني والمنشآت الجامعية الجديدة، وأفاد الفريق بأن الزيارة كانت مثمرة وأن الاستفادة كانت كبيرة من الخبرات القائمة على المشروع، كما ثمن وفد إدارة الأمن والسلامة الجهود المبذولة من قبل القائمين على البرنامج الإنشائي وخص بالذكر مدير البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت د.قتيبة رزوقي، ومساعد مدير البرنامج الإنشائي د.أنوار الإبراهيم، الذين أحاطوا الوفد الزائر بالحفاوة، مؤكدين تشجيعهم للتعاون المشترك فيما بين الإدارات الجامعية، والشكر موصول لجميع العاملين بالبرنامج الإنشائي بصورة عامة ولفريق العلاقات العامة بالبرنامج الإنشائي بصورة خاصة والذي كان في استقبال وفد إدارة الأمن والسلامة.

كما أهدى مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت خالد الياقوت إدارة البرنامج الإنشائي درعا تذكارية بهذه المناسبة.