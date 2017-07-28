عبدالعزيز الفضلي

أكدت الوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري عدم وجود أي نية أو توجه نحو تدوير رؤساء الأقسام في المدارس بمختلف المناطق التعليمية وخصوصا في الوقت الحالي.

وأشارت الكندري في تصريح صحافي إلى حرص وزارة التربية وقطاع التعليم العام في الحفاظ على الاستقرار الذي يشهده الميدان خاصـة بعد ســد اغلب الشواغــر سواء على مستوى الوظائف الإشرافية أو التعليمية والميدانية.

ولفتت إلى أن وزارة التربيـة تدرس في الوقت الحالــي فقــط تدويـر بعــض مديري المــدارس الذين خدموا اكثر من 10 سنـــوات في نفس المدرسة، ويستثنى منهم المديرون الذيـن بلغت خدمتهـــم 30 عاما فأكثر، وذلك مـن باب الحرص على أحـــداث التنـــوع والتطـوير داخــل المدرسة.‏‫