عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان كشوفات الاعمال الممتازة التي تتم حاليا مراجعتها من قبل المناطق التعليمية تضم عددا كبيرا من الذين احالتهم وزارة التربية مؤخرا للتقاعد سواء من الهيئات التعليمية او الادارية، وان المناطق ستقوم بإرسالها الى الشؤون الادارية في الوزارة نهاية الاسبوع الجاري.

من جانب آخر، وفي اطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، كشف مدير عام منطقة الفروانية التعليمية جاسم بوحمد لـ «الأنباء» عن افتتاح مدرسة متوسطة للبنات بمنطقة اشبيلية وهي من المدارس الذكية.

وقال: «نقوم حاليا بعملية الترفيع الوظيفي لجميع العاملين بالمنطقة من معلمين وإداريين وذلك بناء على القرار الجديد الصادر من ديوان الخدمة المدنية كما تم تسلم قرارات النقل الخارجي من والى المنطقة كاشفا عن وصول قرارات الوظائف الإشرافية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة أما بالنسبة للمرحلة الثانوية فمن المقرر ان نتسلم قرارات الوظائف الاشرافية يوم غد الاحد».