المكيمي: عدد المشاركين في البطولة يقارب الـ 800 مشارك من 15 جامعة ومؤسسة تعليمية





ترأس مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.احمد الاثري الاجتماع الاول للجنة العليا المنظمة للدورة الرياضية الثامنة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي تستضيفها الهيئة خلال الفترة من 5 الى 11 نوفمبر المقبل على ملاعبها في العارضية والشويخ.



في البداية، رحب د.الاثري بالحضور في الاجتماع من التطبيقي ومن وزارة الاعلام، مشيدا بروح التعاون بين اعضاء جميع اللجان المنظمة لخروج الدورة بالشكل اللائق والمشرف.

وأكد د.الاثري ان الدورة تعد جولة جديدة من الجولات التي تخوضها الهيئة تطبيقا وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بضرورة رعاية الشباب والاهتمام بهم واحتضانهم وحمايتهم من الوقوع في براثن التطرف والارهاب، كما تعد فعالية مهمة تجمع الشباب الخليجي بمناسبة اختيار الكويت عاصمة الشباب العربي 2017، وفرصة عظيمة لتعضيد وتقوية لحمتنا الخليجية وزيادة اواصر الترابط والتعاون بين جميع اقطارنا العربية.

من جانبه، عبرعميد شؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، د.حسين المكيمي عن سعادته باستضافة الهيئة لهذا الحدث المهم، مشيرا إلى ان عدد المشاركين في البطولة يقارب 800 مشارك ما بين لاعبين واداريين من 15 جامعة ومؤسسة تعليمية قابلة للزيادة حيث ان التسجيل للمشاركة متاح من خلال الموقع الرسمي للدورة.





وفي نهاية الاجتماع التحضيري الاول للدورة الرياضية الثامنة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، قام مدير عام الهيئة رئيس اللجنة العليا المنظمة د.احمد الاثري بتدشين الموقع الرسمي للدورة http://paaetwp.paaet.edu.kw/st/ الذي يتضمن معلومات عن الجامعات المشاركة ونبذة عن تاريخ الدورة والتسجيل للمشاركة في فعالياتها، وكل النتائج والاحصائيات للالعاب المختلفة التي ستقام بالدورة، فضلا عن متابعة اعلامية دائمة ومباشرة لكل فعاليات الدورة.