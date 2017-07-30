خطة مبكرة بجميع الانشطة المدرسية التي تخدم الطالب

عبدالعزيز الفضلي

اعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة ان الإدارة العامة للتعليم الخاص تعكف حاليا على تشكيل لجنة متخصصة لوضع معايير وضوابط للرسوم الدراسية للمدارس الخاصة من خلال ايجاد معايير يتم ربطها بالرسوم الدراسية، مشيرا الى ان التصور الكامل لهذا التوجه سيتضح في شهر يناير المقبل.

وجاء تصريح الحويلة خلال اجتماع عقده مع المسؤولين في الإدارة العامة للتعليم الخاص حضره المدير العام بالانابة سند المطيري ومديرو الإدارات والمراقبين ورؤساء الاقسام تم خلاله بحث استعدادات الإدارة للعام الدراسي الجديد ومناقشة تطوير آليات العمل ومواكبة المستجدات التربوية والتعليمية في الإدارة العامة للتعليم الخاص.

وشدد على ضرورة تواصل إدارة التعليم الخاص مع إدارة التوريدات والمخازن للاطمئنان على عملية سير تسلم الكتب المدرسية قبل بدء دوام الطلبة في مختلف المراحل الدراسية لضمان استقرار العملية التعليمية وتوافر جميع متطلباتها التي تسهم في نجاح انطلاقة العام الدراسي، مؤكدا اهتمامه بهذا الامر بما يحقق الاهداف المرجوة من العملية التعليمية وضرورة تواصل إدارة الشؤون التعليمية مع إدارات المدارس للتأكد من استكمال الكتب الدراسية وفق الميزانيات المقررة لكل مدرسة وإبلاغ قسم التخطيط والمعلومات بالنواقص تمهيدا لمخاطبة إدارة التوريدات بها قبل دوام الطلبة.

وبين الحويلة ان الإدارة انتهت من عملية التدوير لمديري ومديرات المدارس والمديرين والمديرات المساعدين الذين امضوا في مدارسهم اربع سنوات تنفيذا للقرارات الوزارية بهذا الشأن، كما تم الانتهاء من تحديد مراكز عمل المديرين والمديرين المساعدين الذين اجتازوا المقابلات مؤخرا، ما يساهم في تحقيق الاستقرار للميدان التربوي.

وتطرق الحويلة لآلية العمل في الإدارة والتي شهدت تطورا ملحوظا في الاشهر القليلة الماضية، مؤكدا استمراره في المضي قدما للانتقال لمراحل متقدمة في العمل الإداري بعد تطبيق نظام التراسل الالكتروني في الإدارة، مشيرا الي انه سيتم توفير اعداد كبيرة من اجهزة الاسكانر بغية ارشفة الكتب الرسمية ووصولها للجهة المرسل اليها بجميع المرفقات الخاصة بهذه الكتب.

وطالب الحويلة بتوجيه الانشطة باعداد خطته مبكرا للعام الدراسي الجديد على ان تتم مراعاة ان تتضمن الخطة جميع الانشطة المدرسية التي تخدم الطالب وتساهم في تنميته ذهنيا وجسديا وتربويا، مطالبا بضرورة التركيز على النواحي الثقافية والتعليمية والرياضية التي تبرز مواهب وقدرات الطلبة والعمل على صقلها لما لها من آثار ايجابية على تحقيق الترابط ما بين الطالب ومدرسته.

وبحث الحويلة مع المجتمعين مقترحات تعديل الهيكل التنظيمي بما يتواءم مع التوسع الكبير للتعليم الخاص ووجود حاجة ملحة لاستحداث اقسام جديدة تساهم في تسهيل العمل داخل الإدارة بما ينعكس بالايجاب على اداء المدارس الخاصة، مشيرا الى ان اهمها استحداث قسم للتربية الخاصة في التعليم الخاص.

11799 موظفاً يستحقون «الممتازة» في «تعليمية الجهراء»

عبدالعزيز الفضلي

وأعلن مدير منطقة الجهراء التعليمية وليد بن غيث الانتهاء من تدقيق كشوفات الأعمال الممتازة للعاملين في المنطقة، مشيرا الى انه سيتم إرسالها اليوم للقطاع الإداري بوزارة التربية للبدء بإجراءات الصرف بالتنسيق مع القطاع المالي.

وقال بن غيث لـ «الأنباء» ان ‏‫عدد المستوفين لشروط استحقاق الأعمال الممتازة بمنطقة الجهراء التعليمية بلغ 11 ألفا و799 موظفا وموظفة منهم ما يقارب 600 من العاملين في المنطقة والبقية في الإدارات المدرسية من معلمين وإداريين، لافتا إلى ان العمل في تدقيق الكشوفات ومراجعتها استمر على مدى يومي عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت، معربا عن شكره وتقديره لفريق العمل الذي لم يتردد في مباشرة عمله رغم العطلة للانتهاء من مراجعة وتدقيق الكشوفات، لاسيما ان هناك الآلاف من المستحقين ينتظرونها خاصة اننا نمر حاليا بالعطلة الصيفية.