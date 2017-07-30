عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن وزارة التربية ستقوم بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بتعديل اوضاع اخصائيي الخدمة الاجتماعية والنفسية من الناحية المالية والوظيفية. وأوضحت المصادر ان وكيل التنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد التقى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس وشرح له طبيعة عمل الاخصائي والجهود الكبيرة التي يبذلها، مشددة على ضرورة احتساب كادر مالي له أسوة بالمعلمين.

وأضافت ان المقصيد سلم الوزير الفارس تقريرا متكاملا في هذا الجانب لتقديمه الى ديوان الخدمة المدنية، مشيرة الى ان الفارس وعد بأنه سيبذل قصارى جهده مع الديوان وسيعمل على توفير افضل الاجواء لأهل الميدان كي يؤدوا عملهم على اكمل وجه.