هدف المسابقة تشجيع الطالبات على الإبداع في الجانبين العلمي والهندسي

عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس أن الوزارة تعمل على دعم أبنائها الطلاب ومشاريعهم الطلابية وتوفير كل الإمكانات اللازمة لخلق جيل مبدع ومبتكر.

جاء ذلك خلال تكريم الفائزات بمسابقة الشيخة فادية السعد «ابتكار الكويت» على المستويين المحلي والخليجي، بمكتبه ظهر أمس.

وقد عبر الفارس عن فخره بفوز المشاركات في المسابقة، لافتا الى انهن قدمن أفكارا رائدة بينت مدى قدرتهن على الإبداع والابتكار في مشاريع ذات طابع هندسي واقتصادي وإداري، كما تعددت مواهب الفائزات المشاركات في تقديم الأفكار التي شملت إعادة التدوير وحاجة المعاقين، بالإضافة إلى بعض المشاريع التي حملت طابعا هندسيا.

وحول تجسيد دور المرأة الكويتية في مثل هذه المسابقات، أشار الفارس الى أن هدف المسابقة هو تشجيع الطالبات على الإبداع في الجانبين العلمي والهندسي، لافتا إلى أنه إحصائيا في كل المؤسسات التعليمية وتحديدا في جامعة الكويت تصل نسبة الإناث إلى 70% من إجمالي أعداد الطلاب، مشيرا الى أن ذلك يدل على قدرة الفتاة والمرأة الكويتية على الإبداع والحصول على المراكز المتقدمة.

من جانبها، أشادت الشيخة فادية السعد بدور وزارة التربية والوزير الفارس من استقبال وتكريم الفائزات بالمسابقة، إلى جانب الإطلاع على تفاصيل المشاريع الطلابية التي قدمنها خلال المسابقة وتقديم التوجيهات لهن وتشجيعهن على الابتكار والإبداع، مؤكدة أن ذلك يعد دافعا كبيرا لمبادرة ابتكار والعاملين بها وللمشاركات، معربة عن أملها بالعمل على تمكين المرأة وتقديم البرامج الداعمة لها.

بدوره، أكد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد أهمية دعم الطلاب وتنمية مهاراتهم الفكرية والإبداعية وتشجيعهم على الابتكار في جميع المجالات العلمية، مشيرا إلى حرص الوزارة على صقل مهارات أبنائها الطلاب والتعاون والتنسيق مع الجهات الداعمة للشباب الكويتي من أجل تحقيق التنمية البشرية.

عقب ذلك، قام د.محمد الفارس والشيخة فادية السعد وفيصل المقصيد ومدير عام مبادرة ابتكار د.فاطمة الهاشم بتقديم الشهادات التقديرية للفائزات.

وقد فازت بالمركز الأول عن مسابقة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية كل من الطالبة شوق الشحومي، والطالبة سلوى الراشد من مدرسة القبلية المتوسطة، وفازت بالمركز الثاني عن مسابقة Stem لحاجات المعاقين كل من الطالبة جمانة شرهان والطالبة نور طاهر والطالبة زهراء القلاف من ثانوية الجابرية، كما فازت بالمركز الأول عن مسابقة Stem كل من الطالبة نوير الشلاحي والطالبة سارة الأصفر من ثانوية لبنى بنت الحارث، وحصلت على المركز الأول كل من الطالبة مرام الهاجري والطالبة الزهراء محمد من مدرسة حولي المتوسطة عن مشروع منارة الخليج، وحصلت الطالبة أمل الدوسري والطالبة أفنان الكندري من ثانوية الرجاء على المركز الأول عن مشروع الكرسي المتحرك.